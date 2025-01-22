Глава Минобрнауки Татарстана призвал увеличить надбавки для молодых учителей
Чтобы избежать оттока молодых педагогов из школ, им нужно увеличить надбавку хотя бы на 7,5–10 тыс. руб. Такую инициативу предложил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, передает «Татар-информ».
Глава Минобрнауки Татарстана призвал увеличить надбавки для молодых учителей
Фото: tatarstan.ru
«Молодые учителя в течение трех лет получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей. Это не такая большая сумма. Нужно, чтобы они получали хотя бы 7,5–10 тыс. рублей. Этот вопрос мы обсуждаем», — отметил руководитель ведомства.
В Казани в этом учебном году не хватает почти 2 тыс. учителей.