Чтобы избежать оттока молодых педагогов из школ, им нужно увеличить надбавку хотя бы на 7,5–10 тыс. руб. Такую инициативу предложил глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, передает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минобрнауки Татарстана призвал увеличить надбавки для молодых учителей

Фото: tatarstan.ru Глава Минобрнауки Татарстана призвал увеличить надбавки для молодых учителей

Фото: tatarstan.ru

«Молодые учителя в течение трех лет получают надбавку в размере более 3,5 тыс. рублей. Это не такая большая сумма. Нужно, чтобы они получали хотя бы 7,5–10 тыс. рублей. Этот вопрос мы обсуждаем», — отметил руководитель ведомства.

В Казани в этом учебном году не хватает почти 2 тыс. учителей.

Анар Зейналов