Пермская круизная компания приобрела в собственность шестой лайнер

Теплоходная компания «ВолгаWolga» выкупила трехпалубный теплоход «Александр Невский», который ранее арендовала, сообщил «Ъ-Прикамье» совладелец компании Вадим Яхнин. Прежним владельцем было волгоградское ООО «Круиз». Лайнер будет работать в компании с навигации 2025 года и станет курсировать в основном по южным направлениям. По словам господина Яхнина, за навигацию запланировано два захода в Пермь и один в Соликамск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран теплоход "Александр Невский".

Фото: WolgaВолга теплоход "Александр Невский".

Фото: WolgaВолга

Для пермской компании теплоход стал шестым в собственности. Компания является судовладельцем четырехпалубного теплохода «Владимир Маяковский», трехпалубников «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» «Юрий Никулин», двухпалубного лайнера «Борис Полевой». По данным Rusprofile, выручка головной компании — ООО «Большой маяк» по итогам 2023 года составила 766 млн руб., чистая прибыль — 5,2 млн руб.

По данным сайта «Речфлот», трехпалубный теплоход «Александр Невский» был построен в 1957 году на судоверфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в Германии. Теплоход рассчитан на 196 пассажиров. В 2018 году лайнер был модернизирован.