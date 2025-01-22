В Казани кадровый дефицит преподавателей в этом учебном году составил почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Не хватает учителей русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, начальных классов», — рассказал на пресс-конференции глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

Дефицит кадров также наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

За год в Татарстане построили десять детских садов, восемь школ и три учебных корпуса, которые в сумме могут разместить 9,8 тыс. учащихся. На их строительство выделили 39 млрд руб.

Во II квартале 2024 года Татарстан вошел в топ регионов по уровню зарплат учителей.

Анар Зейналов