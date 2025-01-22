Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

В Казани кадровый дефицит преподавателей в этом учебном году составил почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Школам Казани не хватает почти 2 тысяч учителей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Не хватает учителей русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, начальных классов», — рассказал на пресс-конференции глава ведомства Ильсур Хадиуллин.

Дефицит кадров также наблюдается в Набережных Челнах, Нижнекамске, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

За год в Татарстане построили десять детских садов, восемь школ и три учебных корпуса, которые в сумме могут разместить 9,8 тыс. учащихся. На их строительство выделили 39 млрд руб.

Во II квартале 2024 года Татарстан вошел в топ регионов по уровню зарплат учителей.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...