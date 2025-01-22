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Коммерсантъ FM
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Комитет ГД не поддержал запрет на курение возле подъездов и остановок транспорта

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам отклонить в первом чтении проект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов. В заключении профильного комитета говорится, что проект не учитывает действующие законодательные нормы и право собственников домов устанавливать места для курения на открытом воздухе.

Проект был внесен на рассмотрение 11 июля 2024 года депутатами из фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким. Авторы предлагают изменить статью 12 ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

К списку мест, в которых запрещено курить, предлагается добавить:

  • места на открытом воздухе возле остановок всех видов общественного транспорта и на расстоянии менее чем пять метров от них;
  • места на расстоянии менее чем пять метров от входов в подъезды многоквартирных домов и помещения, расположенные в них.

О решении комитета сообщило «РИА Новости». Согласно материалу агентства, проект получил отрицательный отзыв, так как он не учитывает действующие положения закона: ФЗ-15 уже устанавливает запрет на курение на станциях метрополитена, в зданиях вокзалов и аэропортов. В комитете также указали, что при привлечении нарушителей к ответственности «могут возникнуть серьезные трудности» с определением границ участков, где курение запрещено.

Полина Мотызлевская

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