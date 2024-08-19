Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню зарплат учителей

Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов и занял 3-е место по уровню заработной платы для учителей во втором квартале 2024 года. В среднем учителя в республике зарабатывают от 46 до 100 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования платформы «Авито работа».

Лидером по сумме средней зарплаты учителей, помимо Московской и Ленинградской областей, стал Ханты-Мансийский округ. В регионе начинающим специалистам предлагали 60–120 тыс. руб. в месяц при полной занятости. На втором месте расположилась Свердловская область (50–110 тыс. руб. в месяц). В области зарплата учителей увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

4-е место заняла Тюменская область (46–95 тыс. руб.) с приростом 4% по сравнению с прошлым годом, а на 5-м месте оказался Краснодарский край (50–90 тыс. руб. плюс 7% с прошлого года).

Во втором квартале спрос на учителей сильнее всего вырос в Оренбургской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пермском крае.

В результатах исследования уточняется, что на итоговое денежное вознаграждение учителя влияет опыт, место работы и специальность.

Диана Соловьёва

Читайте нас в Telegram