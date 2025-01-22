Россия и Узбекистан приняли программу военного стратегического партнерства

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества между силовыми ведомствами двух стран на 2025 год и программу стратегического партнерства РФ и Узбекистана в военной области на 2026–2030 годы. Об этом сообщил глава минобороны РФ Андрей Белоусов. Церемония подписания состоялась в рамках официального визита Андрея Белоусова в Ташкент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры обороны России Андрей Белоусов и Узбекистана Шухрат Халмухамедов

Фото: Минобороны РФ Министры обороны России Андрей Белоусов и Узбекистана Шухрат Халмухамедов

Фото: Минобороны РФ

План сотрудничества между Министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 мероприятий по всем направлениям совместной деятельности, сообщает российское военное ведомство.

В ходе визита глава Минобороны РФ провел переговоры с узбекистанским коллегой, в ходе которых заявил, что партнерство Москвы и Ташкента «достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться». «Это особенно важно в современной международной обстановке»,— отметил он, пояснив, что совместная работа двух стран «оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

В 2017 году Москва и Ташкент подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества, который предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения, работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Анастасия Домбицкая