Генпрокуратура обжаловала отказ национализировать земли санатория в Барвихе

Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который 9 декабря отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке «Майендорф» в Барвихе. Апелляционное представление зарегистрировано и вскоре будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный посёлок Сады Майендорф (Санаторий Барвиха)

Фото: sadmayendorf.ru Коттеджный посёлок Сады Майендорф (Санаторий Барвиха)

Фото: sadmayendorf.ru

На заседании 9 декабря представители Генпрокуратуры утверждали, что собственники участков в «Майендорфе» получили право на владение ими незаконно. Ответчики по иску отрицали доводы ведомства, отмечая, что земли давно выбыли из владения государства и приобретены были на законных основаниях.

Речь идет о 13 участках площадью 8,02 га, приватизированных в 2021 году. Они входят в состав 99 га, закрепленных за санаторием «Барвиха». В поданном иске Генпрокуратуры говорилось, что 99 га земель было незаконно изъято из госсобственности. Власти Подмосковья, считают в ведомстве, были введены в заблуждение, когда передавали часть земель под реконструкцию и благоустройство.

Ответчики по иску: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, предприниматели Алексей Богачев и Валерий Гордышев, жена девелопера Михаила Хубутии Екатерина Джанашия, мать сооснователя группы Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина и международная компания «Кенсуэй Лимитед». О поданном иске стало известно в марте 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Генпрокуратура выбрала сторону».