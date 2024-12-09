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Коммерсантъ FM
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Суд отказался национализировать земли санатория в Барвихе

Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре России в возвращении государству 100 га земли в коттеджном поселке «Сады Мейендорф» в Барвихе. На заседании стороны заявляли, что срок исковой давности по делу истек.

Коттеджный поселок «Сады Мейендорф» в Барвихе

Коттеджный поселок «Сады Мейендорф» в Барвихе

Фото: sadmayendorf.ru

Коттеджный поселок «Сады Мейендорф» в Барвихе

Фото: sadmayendorf.ru

«Суд постановил в исковых требованиях Генпрокуратуры отказать в полном объеме»,— огласила решение судья (цитата по ТАСС).

Представитель Генпрокуратуры в суде говорил, что владельцы земельных участков в «Садах Мейендорф» незаконно получили право на владение ими. Ответчики утверждали, что процесс не нарушал закона, так как земли выбыли из государственного владения.

Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, так как они якобы были проданы по заниженной в 236 раз стоимости. Ведомство также указывало, что ответчик не выполнил обязательства по реставрации усадьбы Майендорф, которая признана памятником архитектуры. Ответчиками по иску указаны в том числе бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, супруга ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Генпрокуратура выбрала сторону».

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