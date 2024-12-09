Суд отказался национализировать земли санатория в Барвихе

Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре России в возвращении государству 100 га земли в коттеджном поселке «Сады Мейендорф» в Барвихе. На заседании стороны заявляли, что срок исковой давности по делу истек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный поселок «Сады Мейендорф» в Барвихе

Фото: sadmayendorf.ru Коттеджный поселок «Сады Мейендорф» в Барвихе

Фото: sadmayendorf.ru

«Суд постановил в исковых требованиях Генпрокуратуры отказать в полном объеме»,— огласила решение судья (цитата по ТАСС).

Представитель Генпрокуратуры в суде говорил, что владельцы земельных участков в «Садах Мейендорф» незаконно получили право на владение ими. Ответчики утверждали, что процесс не нарушал закона, так как земли выбыли из государственного владения.

Генпрокуратура требовала вернуть приватизированные в 2001 году земли в Барвихе, так как они якобы были проданы по заниженной в 236 раз стоимости. Ведомство также указывало, что ответчик не выполнил обязательства по реставрации усадьбы Майендорф, которая признана памятником архитектуры. Ответчиками по иску указаны в том числе бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, супруга ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Леонида Струнина Зоя Струнина.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Генпрокуратура выбрала сторону».