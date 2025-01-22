Застрявшие в Гаване российские туристы вылетели в Москву

Задержанный на 28 часов рейс FV6850 с российским туристами вылетел в Москву, сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия». Вылет ожидали 328 пассажиров.

В компании пояснили, что задержка была вызвана техническим дефектом, который был устранен, а затем отдыхом экипажа, норма о котором прописана в правилах безопасности полетов.

«Для всех пассажиров задержанного рейса было предоставлено проживание в отеле, питание и напитки на время ожидания вылета», — сообщили в компании.

Telegram-канал Mash сообщал, что номера в отелях российским туристам предоставили только после того, как они разбили палаточный лагерь в здании аэропорта Гаваны.