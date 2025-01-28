Деконструкция и ее отсутствие

Именно с Pitti Uomo в середине января во Флоренции, начинается не календарный, но рабочий год в фэшн-индустрии. Специально для «Ъ-Weekend» показы посетила Елена Стафьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран MM6 Maison Margiela на Pitti Uomo 2025

Фото: Vanni Bassetti MM6 Maison Margiela на Pitti Uomo 2025

Фото: Vanni Bassetti

Формально Pitti Uomo — профессиональная выставка, на которой бренды показывают байерам, что они сделали для следующей осени-зимы. Но фактически это фэшн-хаб, где встречаются байеры (в этом году их было 13 300), производители (770 брендов), дизайнеры, фотографы, модели, инфлюенсеры — все, кто связан с индустрией моды или мечтает к ней приблизиться. В этот раз общее число таких достигло 20 000.

Про феномен «павлинов Pitti» — людей, специально наряжающихся для стрит-стайл-фотографов,— писано-переписано. Но суть его в том, что с Pitti в том числе начался тот расцвет стрит-стайла, который мы переживаем уже 20 лет и даже почти пережили. Но «павлины» по-прежнему каждое утро позируют перед входом в Фортеццу-да-Бассо, где проходит выставка.

Однако Pitti — это еще и специальные события и прежде всего фэшн-показы. Молодых марок, которым Pitti помогает в их первый раз. Важного дизайнера в поворотный момент его карьеры — например, Рафа Симонса, которого Pitti пригласили устроить шоу его собственного бренда — уже, увы, закрытого,— когда он расстался с Dior и должен был начать с Calvin Klein. Люксовых домов, отмечающих какие-то специальные моменты, как в случае с Fendi позапрошлым летом, когда показ мужской коллекции прошел на их свежеоткрытой мануфактуре под Флоренцией.

В январе 2025-го, Pitti Uomo устроили два сезонных показа мужских коллекций «осень-зима 2025/26». На самом деле коллекции были смешанные, как это сейчас делают многие, но все-таки с преобладанием мужских луков.

Первый — это MM6, когда-то бывший второй линией Maison Martin Margiela, а теперь ставший полноценным брендом с его выкристаллизовавшейся отдельностью и самостоятельностью. И показ во многом был призван эту самостоятельность утвердить. Но когда на подиум в историческом оранжерейном павильоне флорентийского парка стали выходить модели эдакого бруталистско-декадентского вида, в высоких перчатках из грубой кожи или даже одетые в грубую кожу с ног до головы, в широких, но не огромных пальто с достаточно широкими, четко обозначенными плечами и при этом в достаточно узких брюках, стало понятно: у MM6 произошли еще и некоторые изменения эстетики. Здесь практически не осталось фирменной марджеловской деконструкции, а силуэт стал куда более строгим, вытянутым, а сверх того, с еще большей вовлеченностью формального мужского гардероба — брюки, пиджаки, пальто. Но сделаны они не просто с ожидаемым смещением пропорций, но еще и из материалов, которые совершенно меняют общий смысл. И самый показательный пример тут — строгий костюм-смокинг из плотной кожи фосфорицирующе-бирюзового цвета.

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Второй показ — это марка Setchu японца Сатоси Куваты, чье ателье находится в Милане. Сатоси сейчас настоящая новая фэшн-звезда — в 2023 году он получил LVMH Prize для молодых дизайнеров, его любит пресса и обожают преданные клиенты. «Это мой первый и, вероятно, последний показ, и он вообще стал возможен только благодаря поддержке Pitti» — так Сатоси Кувата начал свою презентацию для прессы. А потом рассказал, что его главной идеей было сделать одежду, с которой можно путешествовать, оставаясь многие месяцы вдали от дома и даже от цивилизации,— хорошо знакомый ему, страстному рыболову и путешественнику, стиль жизни. А потому его трикотаж создан так, что его можно носить тремя разными способами, его куртка-сафари с четырьмя карманами выполнена из специально разработанного кашемира, который легко стирать и в машине, и в реке, а его деним выткан из смеси бумажных, хлопковых и нитей из сахарного тростника: «Такие джинсы не пахнут, потому что бактерии не живут в бумаге»,— комментирует он. Его всегдашняя одержимость оригами в этот раз выразилась в нескольких луках, сделанных вместе со старейшим ателье на Сэвил-Роу, Davies & Son. И среди них классический синий блейзер, который уже заглажен так, что его можно складывать по заданным линиям и не беспокоиться, вдруг он как-то не так помнется в чемодане: готовые заломы — это часть его дизайна.

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Создание тканей — еще одна страсть Сатоси Куваты, поэтому, кроме упомянутых кашемира и денима, в этой коллекции жаккард, покрытый рисунками с традиционных японских гравюр, и кружевное полотно с узором из осьминогов, чья форма напоминает пенисы (традиционный мотив японских эротических гравюр). Ну и третья неизменная любовь Сатоси — это, конечно, деконструкция, ею охвачено все, что делает Setchu. И хотя за последние 10 лет мы видели столько деконструкции, что уже немного устали от этих расчлененных брюк, пиджаков и пальто — но так кажется ровно до того момента, пока ее не сделает по-настоящему талантливый дизайнер.