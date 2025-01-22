Госдума ограничивает возможности студентов-медиков учиться дистанционно

Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении контроля за рынком дополнительного профессионального медобразования. Авторы инициативы предлагают передать полномочия по контролю Минздраву (сейчас ему подведомственны 49 из 127 медицинских вузов). Проект вносит изменения в закон об образовании и возлагает на медицинское ведомство ответственность за разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ. Сейчас Минздрав устанавливает стандарты и требования к подготовке кадров только в подведомственных ему организациях. Кроме того, в документе речь идет о запрете исключительно онлайн-обучения по программам среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам, предусматривающим практическую подготовку.

Проект внесла в Госдуму в июне 2024 года группа депутатов, в числе которых Владислав Даванков («Новые люди»), Бадма Башанкаев («Единая Россия»), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»). Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова называла целью проекта борьбу с «недобросовестными участниками» рынка образовательных услуг. Бадма Башанкаев говорил, что медицинским образованием «зачастую» занимаются организации, у которых нет необходимой материально-технической базы (“Ъ” подробно рассказывал о документе 15 января).

Полина Мотызлевская