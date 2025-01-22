Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

С 22 января проезд по Мытищинской скоростной хорде (северному дублеру МКАД) станет платным, сообщил подмосковный минтранс. Трасса имеет протяженность 16,1 км и соединяет Ярославское и Дмитровское шоссе. Размер платы зависит от класса транспортного средства и расстояния: для владельцев легковых машин и мотоциклов — 238 руб.; минивэнов — 355 руб.; автобусов и грузовиков с двумя осями — 473 руб.; автобусов и грузовиков с тремя осями — 755 руб.

Счет за проезд, который выставляется автоматически по госномеру транспортного средства, необходимо оплатить на сайте «Транстолла» (оператора трассы) или с помощью сторонних транспондеров. Пунктов взимания платы на дороге нет. Штрафы за неоплату по трассе еще не введены. Предполагается, что санкции составят от 3 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от категории транспортного средства. Соответствующие поправки к региональному КоАП прошли первое чтение в Мособлдуме 28 ноября.

Мытищинская скоростная хорда строилась с 2018 года в рамках концессионного соглашения между подмосковным правительством и группой ВИС. Трасса работает в тестовом бесплатном режиме с 17 декабря 2024 года. С момента открытия, по данным подмосковного минтранса, по дороге проехало более 400 тыс. автомобилей.

Полина Мотызлевская