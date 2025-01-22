Конкурс на пост мэра Кургана срывается в третий раз

21 января завершился срок подачи документов на очередной конкурс по замещению вакантной должности мэра Кургана, но на момент подписания этого номера в печать городская дума о поступлении заявок не сообщала. По данным источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, претендентов на участие так и не появилось. В ближайшее время гордума Кургана планирует провести внеочередное заседание, чтобы продлить срок приема заявок на конкурс, уточнил источник “Ъ”. Точная дата заседания пока неизвестна.

Во вторник депутат курганской гордумы от КПРФ Яков Сидоров, ранее заявлявший о намерении поучаствовать в конкурсе, попросил руководство муниципального парламента отсрочить дедлайн, поскольку он не успевает подготовить свою программу из-за большого количества предложений от общественных объединений. «Не хочется относиться к этому формально, потому что эта программа не только для конкурса на пост главы города: думаю, в последующем с нашими друзьями и товарищами будем брать ее за основу при участии в выборах в гордуму»,— написал господин Сидоров в соцсетях.

Отметим, что на конкурс пока не заявился и врио главы Кургана Антон Науменко. По данным издания Ura.ru, чиновник проходит обучение в Москве и поэтому не успел подготовить документы. Сам господин Науменко ситуацию не комментировал.

Курган остается без мэра уже больше года. Последняя полноправная градоначальница Елена Ситникова была задержана по делу о лесных пожарах в декабре 2023 года и вскоре лишилась поста. Первый конкурс по отбору кандидатур был объявлен в январе 2024 года. На него заявились врио главы города Анастасия Аргышева, глава городского отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский и директор центра социального обслуживания №1 Олег Антропов. Первые двое вышли в финал, однако в мае конкурс признали несостоявшимся из-за отказа обоих кандидатов от участия. Перед этим врио мэра подала в отставку, а ее место заняла заместитель главы города, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова, проработавшая в этой должности всего неделю. После ее увольнения исполнять обязанности главы Кургана стал первый вице-мэр Антон Науменко.

Повторный конкурс в декабре 2024 года вновь был признан несостоявшимся. В финал вышли Антон Науменко и Дмитрий Жуковский, однако последний снова отказался от участия прямо перед процедурой голосования в гордуме.

Карина Кальярова, Челябинск; Андрей Прах