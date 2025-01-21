Водитель получил ранения на трассе в Белгородской области при атаке дрона

На дороге от села Бессоновка к селу Орловка в Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Автомобиль полностью сгорел.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода»,— сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

До этого вечером 21 января в селе Ясные Зори при атаке беспилотника был ранен мужчина. Его доставили в Октябрьскую районную больницу. В результате атаки дрона в Белгородском районе за медпомощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму.