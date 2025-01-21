В Тель-Авиве мужчина ранил ножом четырех человек

На улице Нахалат Биньямин и близлежащей улице Калишер в Тель-Авиве вечером 21 января мужчина с ножом напал на прохожих. Пострадали четыре человека. Полицейские застрелили нападавшего. Его действия квалифицированы как теракт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Itai Ron / Reuters, Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Itai Ron / Reuters, Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

По данным скорой помощи «Маген Давид Адом», пострадали двое мужчин 24 и 28 лет, их состояние средней степени тяжести, и еще двое мужчин 24 и 59 лет — полученные ими ранения оценили как легкие.

Как сообщает издание The Times of Israel, по предварительными данным, нападение совершил 29-летний гражданин Марокко Абдельазиз Кадди, имеющий грин-карту США.