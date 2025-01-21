Тамбовчан потянуло на соленое

Куряне любят сладкое, орловчане — жирное, а тамбовчане — соленое: к таким выводам на основе данных Росстата пришли аналитики проекта «Если быть точным», составившие рейтинг российских регионов по качеству питания. При этом наиболее сбалансированно питаются, по мнению авторов рейтинга, жители Воронежской и Курской областей, а наименее — Тамбовской. По мнению эксперта, исследование лишь отчасти отражает реальное положение дел, но вместе с тем культура здорового питания в областях Черноземья «отличается в лучшую сторону от большинства регионов страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионы Черноземья не находятся на первых местах по сбалансированности питания

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Регионы Черноземья не находятся на первых местах по сбалансированности питания

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С точки зрения сбалансированности питания регионы Черноземья не находятся на первых местах. Это следует из данных исследования аналитиков проекта «Если быть точным». Так, Воронежская область, не входя в число лидеров, занимает самое высокое в макрорегионе 22-е место с 64 баллами. Из жиров ее жители получают 37,5% энергии, из сахара — 13,2%. Суточное потребление соли составляет 2,4 г на 1000 ккал. В верхней половине рейтинга — на 33-м месте с 63 баллами — расположилась и Курская область. Куряне потребляют столько же жиров, сколько и воронежцы, зато сахара едят больше всех в Черноземье: из него они получают 14,3% энергии.

А вот солят пищу умереннее других: в сутки потребляют 2,2 г на 1000 ккал.

Липецкая и Белгородская области набрали по 61 баллу, заняв 57-е и 58-е место. Липчане из сахара берут только 12,6% энергии. Зато едят много жирного, получая таким способом 41,2% всех калорий. В сутки здесь потребляют 3,5 г соли на 1000 ккал. Белгородцы 13,3% энергии получают из сахара и 39,5% — из жиров. В сутки на каждую 1000 ккал здесь приходится 3,6 г соли.

Орловская область находится на 66-м месте с 59 баллами. Здесь, по данным исследования, больше, чем где-либо еще в Черноземье, едят жирную пищу, получая из нее 42,2% всей энергии. 13,3% приходится на сахар, потребление соли — 3,3 г на 1000 ккал в сутки. Тамбовская область заняла 73-е место (58 баллов). Из жиров и сахара местные жители получают 37,1 и 13,8% энергии соответственно. Однако решающую роль в отставании сыграло потребление соли: суточная доза — 4,1 г на 1000 ккал — гораздо больше, чем у соседей по Черноземью.

В основу рейтинга аналитики проекта «Если быть точным» положили бюллетень Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах», где исследуются данные о тратах россиян на еду. При оценке качества рациона эксперты опирались на «Индекс здорового питания населения России», разработанный в лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Главный критерий исследования — уровень сбалансированности питания. Как и авторы «Индекса», аналитики «Если быть точным» разделили статистические показатели на две группы: индикаторы адекватности продуктового потребления (хлебные продукты, овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, за исключением субпродуктов), а также индикаторы факторов риска (жир и сахар). Потребление групп пищевых продуктов — зерновые, молочные, мясопродукты (исключая колбасы), овощи, фрукты — было рассчитано в г/1000 ккал.

А критически значимые факторы риска — общий жир, насыщенные жиры, добавленный сахар, добавленная соль — оценивались в процентах общей энергии рациона.

Потребление каждой категории продуктов аналитики оценивали по десятибалльной шкале. Например, если овощи и бахчевые культуры совсем не употребляют в регионе, аналитики ставили 0 баллов, а если употребляли 108 г и более в сутки — десять баллов. В рейтинге представлены 85 регионов страны — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области в него не вошли.

По оценке авторов, сбалансированнее всего питаются жители Дагестана (71,9 балла), Чувашии (68,9), Севастополя (68,2), Чечни (68,2) и Самарской области (67,6). Там, по данным исследования, умеренно едят мясо, предпочитают менее жирную, чем в остальной стране, пищу, больше любят овощи и фрукты.

В пятерку самых проблемных регионов вошли Мордовия (48,7), Карелия (52,7), Ивановская область (53,9), Бурятия (54,3) и Забайкальский край (54,5). Их жители слишком много энергии получают из сахара, любят солить уже готовые блюда, отдают предпочтение жирному.

У заведующей отделом диетического питания Воронежской областной клинической больницы №1 Татьяны Питерской рейтинг вызвал некоторые сомнения — в частности, ей показалось странным, что жители Тамбовской области едят гораздо больше соли, чем воронежцы. «К сожалению, в исследовании нет данных по конкретному количеству продуктов — фруктов, овощей, зерновых и т.д.,— которые съедают жители тех или иных регионов,— отмечает эксперт.— Тот же жир может быть и полезным — все зависит от его источника. Сахара и углеводы бывают простые и сложные. Неясно, сколько потребляется белка. Хорошо, что есть данные по соли. Без вреда для здоровья можно потреблять 5 г в сутки, и черноземные регионы укладываются в эту норму».

Авторы исследования сами признают, что не учитывают географические особенности регионов, а ведь у жителей Черноземья, Краснодарского края и Заполярья разные потребности в энергии. Да и в целом нормы жиров, белков и углеводов трудно мерить средними показателями. «Многое зависит от пола, возраста, уровня ежедневных физических нагрузок и других нюансов»,— подчеркнула госпожа Питерская.

При этом диетолог в целом оптимистично оценивает качество питания жителей Черноземья. «На общероссийском фоне мы находимся примерно посередине, но склоняемся в лучшую сторону,— отмечает она.— Наше население питается более-менее сбалансированно». Татьяна Питерская согласна с авторами рейтинга в том, что за последние десятилетия россияне стали питаться гораздо лучше. «Люди узнали, что такое пирамида питания,— полагает врач.— Согласно ей 5% рациона могут составлять сладости, 20% должно приходиться на мясо, рыбу и другие белковые продукты, 35% — на овощи, фрукты, зелень, 40% — на зерновые, всевозможные каши. Многие придерживаются этих норм. Люди стали заниматься фитнесом, больше внимания уделять своему здоровью».

Юрий Голубь