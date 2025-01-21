Видео-конференц-друг

21 января президент России Владимир Путин поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином и перед лицом, а вернее, тенью нового президента США Дональда Трампа они поклялись миру, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, в дружбе и верности если не на крови, то уж точно на нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: пресс-служба президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков на внезапном телефонном брифинге рассказал журналистам, что разговор российского и китайского лидеров продолжался 1 час 35 минут.

Чтобы чего, не дай бог, не заподозрили, господин Ушаков прежде всего упомянул о том, что эта традиция такая:

— В начале года руководители КНР и России обсуждают… Вот такая встреча случилась в формате ВКС… Вот такая встреча в дружеской атмосфере…

Но как же не заподозрить! Чем больше Юрий Ушаков упорствовал в том, что такие переговоры — не что иное как традиция, едва ли не многовековая (дату встречи, 21 января, отмечал помощник президента России, поставили еще в декабре, не опираясь на дату инаугурации в США), тем больше складывалось, конечно, убеждение, что ВКС-встречу приурочили к событиям 20 января. И ох, не случайно.

Юрий Ушаков, рассказывая, чему уделили внимание за 1 час 35 минут лидеры России и Китая, настаивал: и искусственному интеллекту, и квантовым технологиям. А не то что сразу про нефть и газ.

— Дорогой мой друг! — настаивал китайский председатель.— Я очень рад вас видеть в онлайн-формате в преддверии китайского Нового года. На пороге года самое время подводить итоги и строить планы на будущее. В 2024 году мы с вами трижды встречались — в Пекине, в Астане и в Казани, и мы вышли на целый ряд важных договоренностей.

Да бог с вами, какая инаугурация? Китайская газета, знаменитая «Жэньминь жибао», сообщила о том, что президент Трамп принес присягу в качестве президента США, в правом верхнем углу 16-й страницы своей печатной версии (вся остальная полоса — про успех китайских производителей на выставке текстиля для дома во Франкфурте). Потому что если событие было, то мимо него нельзя пройти в газете, претендующей на полную информационную картину дня.

А вот отношения России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина — это другое.

— Год культуры Китая и России проходит не без ярких моментов,— сообщил китайский лидер,— поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество,— продолжал лидер Китая,— сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле, а восточный маршрут газопровода Китай—Россия введен на полной мощности раньше запланированного срока.

И о главном.

— Этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам (Это прежде всего.— А. К.),— сообщил Си Цзиньпин.— И победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. И победы в мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины ООН.

И более определенно:

— Будем вместе с российскими коллегами в этом контексте поддерживать ооноцентричную (Интересно, как это по-китайски.— А. К.) международную систему, отстаивать победу во Второй мировой, добытую кровью и жизнями миллионов людей, защищать права Китая и России в качестве стран — учредителей ООН и постоянных членов Совбеза.

Си Цзиньпин поделился с коллегой творческими планами:

— В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений — во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия.

Что называется «внешней неопределенностью», кстати? Не та ли эпоха, которая наступает после инаугурации американского президента?

Си Цзиньпин готов ей противостоять со всей стрессоустойчивостью, на которую он только способен и которую можно обрести, очевидно, лишь в союзе с господином Путиным.

Владимир Путин поддержал коллегу — просто по традиции, сложившейся между странами, просто по случаю китайского Нового года:

— Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина — широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры.

Если один назвал складывающуюся ситуацию «внешней неопределенностью», то другой — «текущей мировой конъюнктурой». А так-то просто с Новым годом!

— Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках — в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, в ШОС, в «Группе двадцати», в АТЭС,— продолжал Владимир Путин.— Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах.

А можно было еще короче: «Когда мы едины, мы непобедимы!»

Что и требовалось доказать. Вам всем, инаугурирующимся.

— По итогам года — несмотря на негативное воздействие извне — удалось выйти на новые хорошие показатели во взаимной торговле. Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более 7% и достиг более $220 млрд. По китайской статистике, за весь год он составил почти $245 млрд. Китайская Народная Республика — наш основной торговый партнер, а Россия уверенно занимает уже пятое место в списке стран — торговых контрагентов Китая… Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти (И хоть лопните все.— А. К.). Пять лет назад вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа (Только этим и дышим.— А. К.)!

Да, перебивки из этой ВКС-конференции украсили бы итоговые телеотчеты об инаугурации американского президента на федеральных телеканалах.

— Дорогой друг, хотел бы, теперь уже лично, поздравить вас и дружественный китайский народ с Новым, 2025 годом и наступающим праздником Весны! — с новым воодушевлением продолжал президент России.— Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и, как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел, а вашему народу — мира и процветания!

Где-то Новый год только начинается.

А у кого-то в душе уже наступает Весна.

Андрей Колесников