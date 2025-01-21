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Коммерсантъ FM
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Военная взятка усохла под следствием

Закончено дело экс-начальника вещевого управления Минобороны

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик приступил к ознакомлению с материалами своего уголовного дела. Главным военным следственным управлением Следственного комитета России (ГВСУ СКР) полковник запаса обвиняется в коррупции, которую он не признает. По данным “Ъ”, за время следствия сумма вменяемой ему в вину взятки сократилась с 4 млн до 1 млн руб. По версии защиты, полковник не участвовал в заключении контрактов и приемке продукции у компании, чье руководство обвиняется в даче взятки.

Владимир Демчик

Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Демчик, занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, согласно сообщению ГВСУ СКР, обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сумма которой не называется, а генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика», депутат одноименного муниципального округа Нижегородской области Александр Свистунов — в ее даче (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

При этом следствие отмечает, что незаконное вознаграждение было выплачено в 2017 году «за общее покровительство при приемке вещевого имущества, изготавливаемого АО “Княгининская швейная фабрика”». Компанией в том году было заключено 20 государственных контрактов на поставку имущества военным на общую сумму более 0,5 млрд руб.

В свою очередь, адвокат Сергей Старовойтов, защищающий полковника Демчика, сообщил «Ъ», что сейчас стороны знакомятся с 18 томами уголовного дела. Экс-офицер делает это, находясь в СИЗО, а предприниматель, признавший свою вину,— приезжая в следственный главк.

Изначально в деле шла речь о взятке на общую сумму 4 млн руб.— эти деньги в разной валюте изъяли у полковника из служебного сейфа и дома в 2017 году, но, установив законность их происхождения,— вернули. К окончанию основных следственных действий предполагаемая взятка сократилась до 1 млн руб.

При этом следствие считает, что деньги вымогались у Александра Свистунова. Согласно общепринятой практике, фигурантов таких расследований разводят по разным уголовным делам, и они выступают свидетелями на процессах друг друга. Однако в данном случае их почему-то оставили вместе.

По словам господина Старовойтова, предпринимателю вообще не за что было платить полковнику Демчику. Дело в том, что фабрика фактически являлась монополистом в области обеспечения военных головными уборами. Контракты с поставщиком заключал не Владимир Демчик, а «Военторг»; продукцию принимали войска, в которые она и поставлялась, минуя центральный аппарат Минобороны.

В ГВСУ СКР отметили, что для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и пр. следователем на имущество Владимира Демчика был наложен арест на общую сумму более 100 млн руб. Кроме того, обеспечительные меры введены в отношении активов Александра Свистунова, оцениваемых в 35 млн руб. По данным защиты, все активы Владимира Демчика имеют законное происхождение, так как сам он, уволившись в 2018 году из вооруженных сил кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, занимался бизнесом, являясь в том числе одним из руководителей крупного ООО «Текстильная торговая компания».

Николай Сергеев

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