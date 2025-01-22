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Коммерсантъ FM
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«Хеликс» анализирует Новую Москву

Сеть лабораторий арендовала площади в «Неополисе»

На фоне роста оборотов сети медицинских лабораторий активно ищут помещения под расширение. Основанная в Санкт-Петербурге «Хеликс» арендовала свыше 10 тыс. кв. м в деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе. Офис за МКАД будет стоить компании 160–180 млн руб. в год, но снять большое помещение в центре города сейчас сложно из-за рекордно низкой вакантности.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сеть лабораторий «Хеликс» арендовала более 10 тыс. кв. м в деловом квартале «Неополис» на Киевском шоссе в Новой Москве, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Хеликсе» и «Неополисе» отказались от комментариев. Руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич предполагает, что аренда помещения обойдется в 180 млн руб. в год. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова приводит оценку в 160 млн руб.

«Хеликс» специализируется на медицинских анализах. Компанию в 1998 году в Санкт-Петербурге основал Юрий Андрейчук. Сейчас, согласно СПАРК, он выступает совладельцем ООО «НПФ "Хеликс"». Доли в этой структуре также есть у Дарьи Горякиной, Павла Яблокова и Владимира Куликова. Выручка ООО «НПФ "Хеликс"» в 2023 году составила 12,5 млрд руб., прибавив на 4,6% год к году. Чистая прибыль за аналогичный период выросла более чем в пять раз год к году, до 512,7 млн руб. Сейчас у «Хеликса» 800 диагностических центров в России, Белоруссии и Казахстане, многие из которых работают по франшизе.

Головной офис «Хеликса» находится в Санкт-Петербурге, а помещения в Москве могли потребоваться из-за расширения бизнеса. В июне 2024 года Дарья Горякина говорила «Интерфаксу» о планах открыть за год 100 диагностических центров. Сейчас рынок лабораторной диагностики растет. В 2024 году его объем, по предварительным оценкам Eqiva, достиг 276 млрд руб., прибавив 10,8% год к году. За минувшие два года крупные компании этой отрасли инвестировали в расширение мощностей около 3,5 млрд руб. без учета вложений в открытие заборных пунктов. Это связано в том числе с резким ростом интереса к анализам начавших больше следить за здоровьем потребителей (см. “Ъ” от 20 августа 2024 года).

Гендиректор Remain Дмитрий Клапша предполагает, что в «Неополисе» «Хеликс» обустроит лабораторию, офисы и клинику. Для компании объем можно считать значительным. Сейчас семь ее лабораторных комплексов суммарно занимают около 13,5 тыс. кв. м, следует из информации на сайте сети.

«Неополис» располагается в 3 км от МКАД, недалеко от станции метро «Саларьево». Объект был единственным девелоперским проектом компании Blackwood, прекратившей существование в 2019 году. Ее владельцем считался акционер производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков. На территории «Неополиса» четыре девятиэтажных здания, площадь каждого из них 17 тыс. кв. м.

Аренда офиса вдали от центра Москвы может быть обусловлена крайне низкой вакансией и отсутствием на рынке крупных помещений без отделки, говорит госпожа Харкевич. По итогам 2024 года доля пустующих офисов в Москве упала до исторического минимума — 3,8%, замечает руководитель отдела инвестиций CORE.XP Ирина Ушакова.

Дмитрий Клапша замечает, что сетевые медицинские и фармацевтические компании сейчас достаточно активно подбирают для себя площади в Москве. Но за 2024 год их доля на рынке оказалась незначительной — всего 0,8% от общего объема офисного поглощения, говорит директор направления по работе с собственниками офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Год к году показатель сократился на 0,3 процентного пункта.

София Мешкова, Виктория Колганова

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