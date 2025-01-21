Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Началось строительство крупного водовода в Сочи

В Сочи стартовало строительство водовода диаметром 800 мм. Речь идет о прокладке магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района, передает Главгосэкспертиза России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокладывать его будут с помощью методов горизонтального бурения и микротоннелирования. По проекту водовод пройдет по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина»,— уточнили в ведомстве.

После завершения строительства бесперебойное водоснабжение получат жители Адлерского, Хостинского и Центрального районов.

«Ъ-Сочи» писал, что на строительство водовода выделили 1,5 млрд руб. Новый трубопровод соединит резервуар питьевой воды «Чайфабрика» с Адлерским районом. Госэкспертиза ранее одобрила все четыре этапа реализации проекта.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...