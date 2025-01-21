Началось строительство крупного водовода в Сочи

В Сочи стартовало строительство водовода диаметром 800 мм. Речь идет о прокладке магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района, передает Главгосэкспертиза России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прокладывать его будут с помощью методов горизонтального бурения и микротоннелирования. По проекту водовод пройдет по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина»,— уточнили в ведомстве.

После завершения строительства бесперебойное водоснабжение получат жители Адлерского, Хостинского и Центрального районов.

«Ъ-Сочи» писал, что на строительство водовода выделили 1,5 млрд руб. Новый трубопровод соединит резервуар питьевой воды «Чайфабрика» с Адлерским районом. Госэкспертиза ранее одобрила все четыре этапа реализации проекта.

Вячеслав Рыжков