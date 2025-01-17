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На строительство крупного водовода в Сочи выделили 1,5 млрд рублей

В Хостинском районе Сочи стартует масштабное строительство крупного водовода диаметром 800 мм. Из государственной программы комплексного развития города на реализацию проекта выделили 1,5 млрд руб., сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

Новый трубопровод соединит резервуар питьевой воды «Чайфабрика» с Адлерским районом. Объект задействуют в транспортировке ресурса с главного водозабора на реке Мзымта жителям Хостинского и Центрального районов.

В рамках проекта специалисты реконструируют существующий водовод, который построили более 60 лет назад. В этом году подрядчики планируют заменить первый из шести км старых труб.

Эти мероприятия по строительству и модернизации водоснабжения обеспечат кратное повышение надежности водоснабжения для 200 тыс. жителей Сочи, создание новых мощностей для высокогорных населенных пунктов и резервы на пиковые нагрузки в летний курортный сезон, резюмировал господин Прошунин.

«Ъ-Сочи» писал, что специалисты водоканала завершили ремонт магистрального водовода диаметром 500 мм на участке от улицы Конституции СССР, 42 до поворота на улицу Юных Ленинцев. Подачу воды в жилые дома не прерывали.

Мария Удовик

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