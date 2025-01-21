Мэрия заверяет, что триумфальная арка не помешает будущей транспортной развязке

В администрации Нижнего Новгорода заверили, что воссоздание исторической триумфальной арки с музеем трамваев в Канавинском районе не затронет участок, предусмотренный под реконструкцию гордеевского виадука через железнодорожные пути. Судьбой строительства участка дороги в районе железнодорожного вокзала депутат гордумы Николай Сатаев поинтересовался у мэрии на заседании думской комиссии по строительству 21 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз триумфальной арки на улице Советской в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода Эскиз триумфальной арки на улице Советской в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Он напомнил, что от улицы Советской, где планируют строить арку, до существующего виадука генпланом города предусмотрено строительство дороги.

Городская администрация уже больше 10 лет планирует строительство двухуровневой развязки на стыке улиц Должанской, Ивана Романова и Московского шоссе с выходом на Мещерское озеро. Дорога от улицы Советской должна стать частью этой развязки. Но проект пока не реализуют из-за отсутствия финансирования.

Господин Сатаев спросил, будет ли мэрия менять генплан из-за строительства арки. Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына заверила, что изменения не требуются, так как и арка, и дорога там убираются. Но дорога, скорее всего, будет менее шести полос.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на восстановление триумфальной арки на улице Советской мэрия хочет потратить в 2025 и 2026 годах 214,2 млн руб. Останки арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года. Мэрия намерена музеефицировать их, а рядом построить такую же арку, которая станет входом в музей трамваев.

Ирина Швецова