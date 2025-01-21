В РПЦ прокомментировали слова протоиерея Ткачева об ударах ВСУ как наказании за грехи

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал заявления протоиерея Андрея Ткачева, который назвал удары ВСУ по российской территории «наказанием» за аборты и «разврат». По словам господина Легойды, протоиерей — человек «очень талантливый», но, как многие медийные люди, может «переходить ту грань, которую переходить не следует».

Андрей Ткачев — настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах. Он ведет YouTube-канал на 1,89 млн подписчиков. 14 января там была опубликована проповедь, в которой протоиерей заявил, что «войны происходят именно из-за разврата». «Господь наказывает нас этими ''Хаймарсами'' или ''Скальпами'', которые летают по нашим городам, долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся»,— сказал настоятель. В проповеди он также заявил о необходимости запретить аборты, которые «обескровили генофонд» России.

Владимир Легойда в беседе с ТАСС признал, что фразы протоиерея производят «шокирующее действие на слушателя». Однако он считает, что при учете контекста этих слов «впечатление немножко меняется». Господин Легойда также отметил, что ни Андрей Ткачев, ни любой другой священник не могут говорить от имени всей церкви, если у них нет специальных полномочий.