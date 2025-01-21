Время на бездействие ограничено

Управление ЖКХ Ворошиловского района Волгограда должно заняться реставрацией памятника защитникам Сталинграда, который располагается на ул. Рабоче-Крестьянской. Иск к МБУ подал комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона в связи с ненадлежащим состоянием объекта. При осмотре на монументе были обнаружены трещины, ржавчина, отслоение краски при том, что последний ремонт завершился в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники обнаружили, что памятнику нужен ремонт, хотя последний проходил в 2023 году

Фото: Администрация Волгоградской области, Коммерсантъ Чиновники обнаружили, что памятнику нужен ремонт, хотя последний проходил в 2023 году

Фото: Администрация Волгоградской области, Коммерсантъ

Комитет государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Волгоградской области выиграл дело в Арбитражном суде (АС) региона против МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Ворошиловского района Волгограда». В июле 2024 года областные власти подали иск к учреждению в связи с неудовлетворительным состоянием ОКН регионального значения «Памятник защитникам Сталинграда, героически сражавшимся у элеватора, и особо отличившимся в боях моряках-североморцам».

По данным Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры, монумент, располагающийся на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе, был открыт в 1977 году. Памятник был спроектирован и возведен скульптором Петром Малковым. Объект посвящен событиям 14 сентября 1942 года. В тот день войска верхмата прорвались в район городского элеватора. Натиск отражала 92-я отдельная стрелковая бригада, состоявшая в основном из моряков Северного и Балтийского флотов.

Первый этап работ по сохранению монумента на ул. Рабоче-Крестьянской проходил с 30 августа по 8 декабря 2022 года. На него было выделено 3,254 млн руб. Ремонтом занималось московское ООО «Реновацио», указано на сайте «ЕИС Закупки». В рамках первого этапа были отреставрированы семиметровая скульптура моряка с противотанковым ружьем и полукруглая стела с выгравированными на ней строками из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

Фирма «Реновацио» зарегистрирована в Москве в апреле 2017 года. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Управляет фирмой Екатерина Ермияева, ей принадлежит 100% уставного капитала (30 тыс. руб.), сказано на Rusprofile. Согласно финансовым показателям, 2023 год предприятие завершило девятипроцентным снижением выручки — 107 млн руб. При этом прибыль «Реновацио» возросла на 88% до 4,7 млн руб. Среди основных заказчиков организации числятся МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда», ГКУ ВО «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области».

В феврале 2023 года мэрия Волгограда сообщала о намерении продолжить реставрацию памятника морякам-североморцам. В конце марта того же года МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» объявило тендер на выполнение второго этапа работ по сохранению данного ОКН. По данным «ЕИС Закупки», начальная максимальная цена контракта составляла, 3,160 млн руб. Подрядчиком выступила та же компания — «Реновацио». Согласно проектной документации, фирме предстояло уложить порядка 1 тыс. кв. м тротуарной плитки серого и красного цветов и свыше 100 погонных метров бордюра. К работам исполнитель приступил 26 апреля, а сдал объект 8 августа.

Летом 2024 года в социальных сетях распространилась информация о том, что памятник защитникам Сталинграда, несмотря на недавние восстановительные работы, находится в неудовлетворительном состоянии. Штукатурка на полукруглой монолитной стеле растрескалась, гравировка была повреждена, в правом углу мемориала образовался скол камня, а железобетонная скульптура бойца покрылась ржавчиной. В августе эти сведения дошли до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил начальнику волгоградского следственного управления организовать проверку по данному факту, а в сентябре затребовал доклад о ее результатах, сообщала пресс-служба силового ведомства. В итоге в отношении местных властей было возбуждено уголовное дело о халатности, поскольку чиновники не предпринимали мер по сохранению ОКН, несмотря на ухудшение его вида спустя время после последней реставрации.

В июле 2024 года комитет госохраны ОКН Волгоградской области обратился в АС региона с иском к ЖКХ Ворошиловского района из-за бездействия относительно состояния монумента. Региональные власти требовали, чтобы суд обязал МБУ принять меры по сохранению мемориала в течение восьми месяцев со вступления в силу решения. Управление ЖКХ возразило запросу комитета, однако детали в судебном акте не уточняются.

В результате спора Арбитражный суд Волгоградской области постановил, что памятник защитникам Сталинграда на ул. Рабоче-Крестьянской, учитывая его текущее состояние, должен быть вновь отреставрирован в соответствии с проектной документацией в течение двух месяцев после вынесенного решения. Также, согласно вердикту, ЖКХ Ворошиловского района требуется осуществить приемку работ не позднее восьми месяцев.

Процессуальная возможность обжаловать решение суда у ЖКХ Ворошиловского района имеется, но шансы на его отмену в апелляции представляются не высокими, считает старший юрист компании «Неделько и партнеры» Ольга Саутина. Как ранее было отмечено, в решении суда не указаны аргументы, которыми ответчик обосновывал свои возражения против удовлетворения заявленных требований. Также в документе нет информации, почему суд признал доводы управления ЖКХ необоснованными. «Вместе с тем перечисленные в решении доказательства, подтверждающие тот факт, что объект культурного наследия находится в ненадлежащем состоянии, весьма убедительны. Более того, из решения суда не следует, что ответчиком были предоставлены какие-либо материалы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательств по обеспечению сохранности памятника»,— пояснила юрист «Ъ».

Управляющий партнер ProLex Константин Лушников считает, что ЖКХ Ворошиловского района имеет шансы на обжалование решения суда. Для этого ответчику потребуется доказать, что установленные судом обстоятельства либо не подтверждены надлежащими доказательствами, либо неверно оценены с учетом требований закона. По мнению юриста, также необходимо проверить, соблюдены ли все процессуальные нормы при рассмотрении дела. «Если апелляционный суд сочтет доводы достаточными, возможен либо пересмотр решения. Однако необходимо учитывать, что в подобных спорах суды зачастую встают на сторону органов охраны культурного наследия, если доказательства их позиции надлежащим образом представлены»,— говорит господин Лушников.

На данный момент остается неясным, будет ли привлекаться ООО «Реновацио» по гарантии к работам, если после недавней реставрации вид мемориала снова пришел в упадок. В комитете госохраны к моменту публикации не успели дать комментарий.

Нина Шевченко