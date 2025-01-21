На терминалах ГК «Дело» перевалили рекордные для России 10,3 млн тонн зерна

Контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК (оба входят в «ДелоПортс», стивидорный холдинг, управляет активами ГК «Дело» в Новороссийске) по итогам 2024 года установили рекорды по объемам перевалки. Как сообщает пресс-служба ГК, КСК отгрузил на экспорт рекордные для России 10,3 млн тонн зерна, что на 25,6% выше показателя 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: пресс-служба ГК «Дело»

Пропускная способность терминала КСК выросла в 2024 году до 10,5 млн тонн. В четвертом квартале объем перевалки увеличили на 44%, до 2,7 млн тонн. При этом в октябре был установлен рекорд месячной обработки — 1,074 млн тонн, это на 4,3% больше предыдущего достижения.

НУТЭП по итогам 2024 года увеличил контейнерооборот на 1,7%, до 613 тыс. ДФЭ и занял второе место среди контейнерных терминалов страны. В октябре—декабре обработка терминала выросла на 12,3%, до 160 тыс. ДФЭ.

«Рост грузооборота обеспечен за счет планомерной реализации проектов инвестиционной и операционной эффективности, осуществляемых на протяжении последних нескольких лет. Более того, мы видим долгосрочный потенциал рынка и планируем продолжать наращивать мощности»,— отметил гендиректор «ДелоПортс» Игорь Яковенко.

Татьяна Ручкина