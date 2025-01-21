ИЖС настроилось на рост

Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по итогам десяти месяцев 2024 года составил 3,4 млн кв. м, следует из отчета Краснодарстата. Таким образом, показатель сократился на 17% по сравнению с показателем 2023-го, когда население построило 4,2 млн кв. м. Средняя стоимость дома выросла на 15–25%. Эксперты связывают показатели с сокращением льготного кредитования и удорожанием строительных материалов. По их прогнозу, в 2025 году тенденция сохранится.

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По данным Краснодарстата, в январе—октябре прошлого года на территории Краснодарского края в эксплуатацию ввели 27,9 тыс. частных домов, 13,4 тыс.— в сельской местности. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками домах составила 3,4 млн кв. м, в сельской местности — 1,5 млн кв. м. С января по декабрь 2023 года на территории Кубани ввели в эксплуатацию 34,1 тыс. жилых домов, построенных населением, 15,7 тыс. домов — в сельской местности. Общая площадь жилых помещений составила 4,2 млн кв. м, в том числе в сельской местности — 1,7 млн кв. м.

Старший эксперт компании «Аякс» Ирина Дробот связывает динамику объемов ввода ИЖС с изменениями на рынке льготного кредитования: «В начале 2024 года в регионе наблюдался активный спрос на частные дома, которые можно было приобрести по льготным программам, но во второй половине года отменили господдержку, а также ужесточили требования по семейной ипотеке, людям стало необходимо использование эскроу-счетов во многих банках. Из-за этого число сделок на рынке уменьшилось».

Первое полугодие 2024 года было наиболее активным как с точки зрения застройки, так и со стороны приобретения загородных домов, подтверждает директор КП «Долина Яблок» Аркадий Матвиенко. Но после отмены ипотеки с государственной поддержкой и ужесточением требований по семейной ипотеке рынок, по словам эксперта, потерял существенную часть клиентов.

Изменилась за год и стоимость строительства частных домов. По словам экспертов, главная причина — удорожание стройматериалов.

Как отметил руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов, стоимость строительства двухэтажного кирпичного дома, площадь которого в среднем составляет около 120 кв. м, в прошлом году составила 35 тыс. руб. за 1 кв. м. Дома «под ключ» с электрикой, сантехникой, декоративным фасадом и обустройством придомовой территории обходился покупателю в 50 тыс. руб. за «квадрат». По словам господина Попова, за год стоимость строительства частных домов увеличилась на 20–25%.

Руководитель отдела деревянного домостроения СК «Ника» Алексей Сорокин рассказал «Ъ-Кубань», что средняя цена строительства частного дома в Краснодарском крае выросла на 15–20% за счет материалов. По его прогнозам, в 2025 году из-за повышения стоимости материалов и работы специалистов строительство индивидуального жилья подорожает еще минимум на 20%.

По словам эксперта, большим спросом среди населения пользуются каркасные дома. Чаще люди хотят приобрести и построить дом под сдачу. Средняя квадратура домов в регионе сейчас составляет 120–150 кв. м, это примерно 50% от всех строящихся домов.

Аркадий Матвиенко добавляет, что большая часть клиентов отдают предпочтение строительству дома, а не покупке готового. Популярностью пользуются проекты домов в стиле барнхаус, площадь которых в среднем составляет 70–100 кв. м. Активным спросом пользуются земли с рекреационным потенциалом: участки рядом с лесом, горами, реками и озерами. По его словам, так как свободных земель, пригодных для строительства, становится меньше в Краснодарском крае, спрос на них будет только увеличиваться.

Эксперт рынка недвижимости Вадим Камалов считает, что в ближайшее время спрос будет смещаться от Краснодара в Адыгею и отдаленные районы.

По мнению Ирины Дробот, в 2025 году развитие рынка ИЖС будет зависеть от того, введут ли новые ограничения по льготным программам.

Алина Зорина