В Саратове депутат предложил переименовать Черное море в Русское

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов предложил переименовать Черное море в Русское. С инициативой он выступил в своем Telegram-канале, ссылаясь на древнерусские летописи и европейские хроники, где море упоминается как Русское.

По словам господина Буланова, идея переосмысления географических названий становится все более популярной во всем мире. Он считает, что это отражает стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. «В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия — Русское море»,— написал он.

Ранее РИА Новости сообщили, что вступивший в должность президента США Дональд Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский.

Никита Маркелов