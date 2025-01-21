Краевые власти планируют внедрить безналичную оплату проезда во всех муниципалитетах

Региональные власти планируют перейти на безналичную оплату проезда в общественном транспорте во всех муниципалитетах. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский на заседании комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова заявила, что выступает против полного перехода на безналичную оплату проезда. По словам депутата, отказ от возможности оплатить проезд наличными в Перми уже вызывает «серьезные дискуссии и возмущения». Госпожа Куликова добавила, что ей «придется поработать над законностью этого решения совместно с органами прокуратуры».

Председатель комитета Павел Черепанов, напротив, считает, что регион должен развивать возможности для безналичной оплаты проезда. «Время идет, меняется. Я понимаю, что есть категории людей, которые пока не могут платить по “безналу”. Но мы же должны ставить задачу — двигаться вперед, а не сдерживать эти процессы»,— обозначил свою позицию господин Черепанов. Он добавил, что сохранение кондукторов в общественном транспорте экономически невыгодно: «Если мы будем держать тысячу кондукторов, то никогда не добьемся, чтобы транспортная система генерировала минимальные для нас расходы на содержание. Это не вопрос возможности оплаты, а вопрос оптимизации затрат министерства и перевозчиков».