В нижегородском аэропорту изъяли 542 кг опасной продукции за 2024 год

Россельхознадзор задержал 331 партию потенциально опасной продукции весом 542 кг в аэропорту Нижнего Новгорода за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мед, мясо и молочная продукция ввозились в ручной клади пассажиров без ветеринарно-сопроводительных документов из неблагополучных по особо опасным болезням стран. Всю изъятую продукцию изъяли и сожгли в специальной печи.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в новогодние праздники специалисты межрегионального управления Россельхознадзора задержали в нижегородском аэропорту семь партий меда, мяса и молока весом около 10 кг.

Ксения Кучерявых