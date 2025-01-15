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Опасное мясо, молоко и мед задержал Россельхознадзор в нижегородском аэропорту

В новогодние праздники специалисты межрегионального управления Россельхознадзора задержали в нижегородском аэропорту семь партий меда, мяса и молока весом около 10 кг. По данным ведомства, продукты прибыли из Азербайджана и Узбекистана — стран с неблагополучной эпизоотической обстановкой по особо опасным болезням животных.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Кроме того, продукцию пытались ввезти без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждали бы ее качество и безопасность.

Специалисты Россельхознадзора изъяли товары и сожгли в специальной печи в аэропорту.

Елена Ковалева

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