Туркменистан намерен открыть в Астрахани логистический центр

В Астраханской области планируется создание логистического центра Туркменистана, сообщили правительстве региона. Проект обсуждается с коллегами из Ашхабада и будет реализован на базе портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).

Россия и Туркменистан заинтересованы в создании судоходной линии между астраханскими портами и портом Туркменбаши. Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков отметил, что важно обеспечить полную грузовую загрузку этих проектов. Для этого запланирован крупный деловой форум в этом году, на который приглашены предприниматели из обеих стран.

Международный форум пройдет в Астрахани и даст возможность обсудить перспективы совместных проектов и заключить контракты. В переговорах также примут участие представители других регионов России.

Астраханская область активно развивает сотрудничество в логистике с Ираном. Стороны уже реализуют совместное предприятие по транспортировке грузов и планируют новые проекты в этой области.

Никита Маркелов