Пензенский фонд капремонта в 2024 году освоил 1,5 млрд рублей

В 2024 году Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области провел работы на сумму более 1,5 млрд руб. в 388 домах. Благодаря этому улучшили свои жилищные условия свыше 37 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба фонда.

Капитальный ремонт включал замену крыш (95), инженерных сетей (34), фасадов (194) и фундаментов (185). Также были установлены новые лифты в 46 домах. Все работы выполняли квалифицированные подрядные организации, включенные в соответствующий реестр.

Заказчиком на всех объектах выступил Региональный фонд капитального ремонта Пензенской области, который осуществлял еженедельный мониторинг. Подрядные организации предоставляют пятилетнюю гарантию на выполненные работы.

Никита Маркелов