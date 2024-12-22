Около 30 укрытий Казани оказались недоступны после атаки БПЛА

В Казани порядка 30 укрытий оказались недоступны для жителей города, сейчас объекты находятся на контроле властей. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани и председатель Комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин во время заседания оперативного штаба.

Причинами возникших проблем с доступом к укрытиям стали затрудненный доступ в помещения, отсутствие организованного хранения ключей для экстренного доступа, а также потопления в некоторых из них.

Мэр Казани Ильсур Метшин также выступил с критикой управляющих компаний из-за неготовности укрытий.

«Мы договаривались не на словах, а на деле: были приняты конкретные решения для управляющих компаний. Вы должны были провести полный комплекс работ по подготовке укрытий и информированию жителей», — сказал Ильсур Метшин.

Сейчас в Казани доступно 1209 укрытий, что позволяет удовлетворить потребности в укрытии для 80% населения города. Остальные 20% жителей могут воспользоваться метрополитеном и другими объектами.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию жителей об укрытиях. От казанцев получили обратную связь, из которой стало понятно, что население не знает, как вести себя во время атак БПЛА

Влас Северин