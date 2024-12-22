Около 30 укрытий Казани оказались недоступны после атаки БПЛА
В Казани порядка 30 укрытий оказались недоступны для жителей города, сейчас объекты находятся на контроле властей. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани и председатель Комитета ЖКХ города Искандер Гиниятуллин во время заседания оперативного штаба.
Причинами возникших проблем с доступом к укрытиям стали затрудненный доступ в помещения, отсутствие организованного хранения ключей для экстренного доступа, а также потопления в некоторых из них.
Мэр Казани Ильсур Метшин также выступил с критикой управляющих компаний из-за неготовности укрытий.
«Мы договаривались не на словах, а на деле: были приняты конкретные решения для управляющих компаний. Вы должны были провести полный комплекс работ по подготовке укрытий и информированию жителей», — сказал Ильсур Метшин.
Сейчас в Казани доступно 1209 укрытий, что позволяет удовлетворить потребности в укрытии для 80% населения города. Остальные 20% жителей могут воспользоваться метрополитеном и другими объектами.
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию жителей об укрытиях. От казанцев получили обратную связь, из которой стало понятно, что население не знает, как вести себя во время атак БПЛА