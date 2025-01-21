«Нацеленность властей на привлечение инвестиций в регион»

Налоговая реформа, близость региона к зоне специальной военной операции, санкционное давление — все это повлияло на функционирование бизнеса в 2024 году. В 2025 году с учетом увеличения ставки по налогу на прибыль, введения НДС для упрощенцев с доходами свыше 60 млн руб. и других изменений в законодательстве бизнесу как никогда нужна поддержка. Подробнее о мерах поддержи предпринимателей, которые начали действовать в Черноземье с января 2025 года, рассказала юрист налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Анна Калачева.

Фото: «Центральный округ»

С 1 января 2025 года на территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей начинает действовать специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Малый и средний бизнес, соответствующий определенным критериям, уплачивает один единый налог: в частности, для режима «доходы» — 8%, «доходы минус расходы» — 20% и НДФЛ за всех работников. При этом расчетом суммы НДФЛ занимается уполномоченная финансовая организация, включенная в реестр ФНС России, в котором у компании или предпринимателя открыт счет.

Помимо явного удобства в администрировании, введение АУСН отражает тенденцию к так называемому обелению предпринимательства. Собственникам малого и среднего бизнеса предоставлена возможность раскрыть всю заработную плату, которую получают их сотрудники, так как от этого теперь не зависят суммы отчислений в социальный фонд.

Также в Черноземье, а именно на отдельных территориях Белгородской и Курских областей, планируется действие свободной экономической зоны. Участники СЭЗ получат право на получение льгот по налогу на прибыль, налогу на имущество и пониженных ставок страховых взносов. Так государство стремится повысить инвестиционную привлекательность регионов на фоне происходящих событий.

В Воронежской и Липецких областях расширяются особые экономические зоны (ОЭЗ): «Центр» и индустриальный парк «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области, «Липецк» в Липецкой области. Это будет способствовать развитию регионов, особенно в обрабатывающих и высокотехнологических отраслях экономики.

Кроме того, в Черноземье компании начинают оценивать с помощью индекса деловой репутации ЭКГ (экология, кадры, государство). В зависимости от рейтинга компании субъекты РФ смогут самостоятельно определять адресатов мер поддержки. Такой рейтинг позволит, по сути, дифференцировать компании и давать преференции тем, кто вкладывает деньги в развитие региона.

Воронежская область одной из первых вводит на своей территории региональные меры поддержки ответственного бизнеса. Финансово устойчивые компании, организации, поддерживающие экологическую повестку, бизнес, вкладывающий средства в благотворительность или инвестирующий в регион,— все они при приобретении соответствующего статуса могут рассчитывать на получение поддержки, включая право на ускоренный порядок получения ряда государственных и муниципальных услуг, например по регистрации права собственности, получении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, разрешений на строительство.

На территории Белгородской области с 2023 года для предпринимателей действует отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. В настоящее время действие отсрочки распространено и на бизнес, осуществляющий деятельность в сфере агропромышленного комплекса и продовольственного рынка на приграничной территории, а также на организации, чья деятельность связана с сельским и лесным хозяйством, рыболовством, производством продуктов питания. Отсрочку получили и предприниматели в Курской области.

Приведенные выше льготы и преференции для бизнеса отражают нацеленность властей на привлечение инвестиций в регион, сохранение рабочих мест и открытие новых производств на фоне сложностей в логистике, повышенных рисков и действующих ограничений. Из года в год региональные власти вводят дополнительные поддерживающие мероприятия, предоставляют субсидии и гранты. 2025 год не станет исключением из правил, а скорее продолжит сформировавшуюся тенденцию на основе введенных ранее поддерживающих мер.