На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Лискинском районе региона были обнаружены несколько беспилотников. По его словам, дроны были «уничтожены и подавлены». Из-за падения одного из них произошло возгорание на нефтебазе. Пострадавших нет.

Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно, уточнил губернатор. Он добавил, что угрозы населению нет, но опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

В предыдущий раз нефтебаза в Лискинском районе была атакована беспилотниками вечером 15 января. Тогда на территории предприятия возник пожар. На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак БПЛА на объект. С 17 января в Лискинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Пожар после налета».