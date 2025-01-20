Рестораны подпитают фронт
Саратовский общепит поддержит участников СВО материально
Правительство Саратовской области открыло спецсчет для сбора средств на помощь участникам специальной военной операции (СВО), деньги в который будут перечислять предприятия общественного питания. Предполагается, что рестораторы будут вносить по 0,2% от своего оборота. Как утверждают чиновники, бизнес сам вышел на них с подобной инициативой. Ранее с похожей идеей выступили депутаты Госдумы от КПРФ, но их законопроект об обязательном ресторанном сборе на нужды СВО нижней палатой пока не рассматривался.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Правительство Саратовской области создало специальный бюджетный счет для поддержки участников СВО, включая тех, кто недавно заключил контракт. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты. Средства принимаются от юрлиц на добровольной основе и будут направлены на поддержку военнослужащих, отметили чиновники.
По данным “Ъ”, решение об открытии спецсчета ранее обсуждалось на совещании с участием губернатора Романа Бусаргина, где присутствовали владельцы заведений общепита.
Речь идет о 0,2% от оборота, которые будут перечисляться добровольно. В министерстве подчеркнули, что начали принимать средства «в связи с обращениями предпринимателей», а «поступающие средства являются целевыми и не могут быть направлены на другие направления». О каких суммах идет речь, в минтруда не уточнили.
Создание спецсчета для добровольной помощи участникам СВО господин Бусаргин анонсировал еще в декабре. Тогда сообщалось, что инициативу поддержали «социально ответственные» предприниматели, включая сельхозпроизводителей и фермеров. Губернатор поручил министерству финансов области подготовить необходимые документы, а также уточнил, что средства, поступающие на спецсчет, не будут облагаться налогами и пойдут исключительно на помощь участникам СВО.
Местные партийцы инициативу в целом одобрили. «Я сам являюсь участником СВО и могу сказать, что эта форма поддержки вполне неплохая. Каждый помогает чем может: кто-то участвует в боевых действиях, кто-то военных поддерживает рублем. Тем более что многие рестораторы, с которыми я знаком, ничего не имеют против»,— рассказал “Ъ” лидер областной «Справедливой России — За правду», депутат облдумы Артем Чеботарев. Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова тоже уверена, что «никаких сомнений в необходимости благотворительности, когда страна в ней нуждается, быть не может». В то же время она оговорилась, что механизм сбора денег на спецсчет может быть недостаточно прозрачным, а «чтобы сделать соответствующие взносы обязательными, необходимо вносить изменения в закон». Получить оперативный комментарий от «Единой России» и ЛДПР “Ъ” не удалось.
Саратовские власти стали не первыми, кто предложил бизнесу системно помогать участникам СВО.
В октябре 2024 года в Нижегородской области был создан Фонд народного единства, куда бизнесмены, рассчитывающие на региональную господдержку и льготы по инвестпроектам, должны регулярно жертвовать до 5% от прибыли. Источники “Ъ” тогда говорили, что около 90% партнеров фонда «приходят легко и просто».
Ранее ввести «ресторанный сбор» в пользу участников СВО на федеральном уровне уже дважды пытались депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. В мае 2023 года они внесли законопроект, обязывающий рестораны, ночные клубы и бары отчислять в федеральный бюджет по 1% от суммы счета и передающий эти поступления в распоряжение фонда «Защитники Отечества». Однако проект был возвращен авторам, поскольку они не получили обязательный в таких случаях отзыв правительства. В сентябре 2023-го коммунисты внесли вторую версию, предложив на этот раз провести эксперимент по установлению аналогичного ресторанного сбора в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Краснодарском крае. По итогам эксперимента, по мнению депутатов, следовало либо «распространить лучший опыт для применения на всей территории РФ, либо отказаться от его внедрения».
Новый документ был направлен на отзыв в региональные парламенты, мнения которых разошлись. Например, в Курской облдуме и парламенте Кабардино-Балкарии законопроект одобрили, а в Карачаево-Черкесии, Астраханской области и Санкт-Петербурге подвергли критике. Впрочем, до рассмотрения проекта на пленарном заседании Думы дело пока не дошло. Комиссия правительства по законопроектной деятельности, рассмотрев документ в декабре 2023-го, посчитала, что он нуждается «в концептуальной доработке», поскольку затрагивает вопросы выдачи разрешений и лицензий. А правовое управление Госдумы в своем заключении отметило, что проект содержит «ряд внутренних противоречий» в части введения закона в действие и в порядке перечисления собранных денег в бюджет.