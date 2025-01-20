Рестораны подпитают фронт

Правительство Саратовской области открыло спецсчет для сбора средств на помощь участникам специальной военной операции (СВО), деньги в который будут перечислять предприятия общественного питания. Предполагается, что рестораторы будут вносить по 0,2% от своего оборота. Как утверждают чиновники, бизнес сам вышел на них с подобной инициативой. Ранее с похожей идеей выступили депутаты Госдумы от КПРФ, но их законопроект об обязательном ресторанном сборе на нужды СВО нижней палатой пока не рассматривался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство Саратовской области создало специальный бюджетный счет для поддержки участников СВО, включая тех, кто недавно заключил контракт. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты. Средства принимаются от юрлиц на добровольной основе и будут направлены на поддержку военнослужащих, отметили чиновники.

По данным “Ъ”, решение об открытии спецсчета ранее обсуждалось на совещании с участием губернатора Романа Бусаргина, где присутствовали владельцы заведений общепита.

Речь идет о 0,2% от оборота, которые будут перечисляться добровольно. В министерстве подчеркнули, что начали принимать средства «в связи с обращениями предпринимателей», а «поступающие средства являются целевыми и не могут быть направлены на другие направления». О каких суммах идет речь, в минтруда не уточнили.

Создание спецсчета для добровольной помощи участникам СВО господин Бусаргин анонсировал еще в декабре. Тогда сообщалось, что инициативу поддержали «социально ответственные» предприниматели, включая сельхозпроизводителей и фермеров. Губернатор поручил министерству финансов области подготовить необходимые документы, а также уточнил, что средства, поступающие на спецсчет, не будут облагаться налогами и пойдут исключительно на помощь участникам СВО.

Местные партийцы инициативу в целом одобрили. «Я сам являюсь участником СВО и могу сказать, что эта форма поддержки вполне неплохая. Каждый помогает чем может: кто-то участвует в боевых действиях, кто-то военных поддерживает рублем. Тем более что многие рестораторы, с которыми я знаком, ничего не имеют против»,— рассказал “Ъ” лидер областной «Справедливой России — За правду», депутат облдумы Артем Чеботарев. Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова тоже уверена, что «никаких сомнений в необходимости благотворительности, когда страна в ней нуждается, быть не может». В то же время она оговорилась, что механизм сбора денег на спецсчет может быть недостаточно прозрачным, а «чтобы сделать соответствующие взносы обязательными, необходимо вносить изменения в закон». Получить оперативный комментарий от «Единой России» и ЛДПР “Ъ” не удалось.

Саратовские власти стали не первыми, кто предложил бизнесу системно помогать участникам СВО.

В октябре 2024 года в Нижегородской области был создан Фонд народного единства, куда бизнесмены, рассчитывающие на региональную господдержку и льготы по инвестпроектам, должны регулярно жертвовать до 5% от прибыли. Источники “Ъ” тогда говорили, что около 90% партнеров фонда «приходят легко и просто».

Ранее ввести «ресторанный сбор» в пользу участников СВО на федеральном уровне уже дважды пытались депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев. В мае 2023 года они внесли законопроект, обязывающий рестораны, ночные клубы и бары отчислять в федеральный бюджет по 1% от суммы счета и передающий эти поступления в распоряжение фонда «Защитники Отечества». Однако проект был возвращен авторам, поскольку они не получили обязательный в таких случаях отзыв правительства. В сентябре 2023-го коммунисты внесли вторую версию, предложив на этот раз провести эксперимент по установлению аналогичного ресторанного сбора в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Краснодарском крае. По итогам эксперимента, по мнению депутатов, следовало либо «распространить лучший опыт для применения на всей территории РФ, либо отказаться от его внедрения».

Новый документ был направлен на отзыв в региональные парламенты, мнения которых разошлись. Например, в Курской облдуме и парламенте Кабардино-Балкарии законопроект одобрили, а в Карачаево-Черкесии, Астраханской области и Санкт-Петербурге подвергли критике. Впрочем, до рассмотрения проекта на пленарном заседании Думы дело пока не дошло. Комиссия правительства по законопроектной деятельности, рассмотрев документ в декабре 2023-го, посчитала, что он нуждается «в концептуальной доработке», поскольку затрагивает вопросы выдачи разрешений и лицензий. А правовое управление Госдумы в своем заключении отметило, что проект содержит «ряд внутренних противоречий» в части введения закона в действие и в порядке перечисления собранных денег в бюджет.

Никита Маркелов, Саратов; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Андрей Прах