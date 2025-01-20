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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа

Контекст

Инаугурация Дональда Трампа стала одной из главных тем повестки заседания Совета безопасности России. Президент РФ Владимир Путин, открывая заседание, заявил, что у Совбеза возникла необходимость поговорить о «некоторых моментах, связанных с чувствительными для нас регионами, с развитием ситуации в этих регионах».

О ситуации в США доложил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «репортажи мировых СМИ, соцсетей переполнены сведениями из Вашингтона». «Параллельно с подготовкой к этой церемонии (инаугурации.— “Ъ”), конечно, нарастают спекуляции, аналитические выкладки, прогнозы относительно того, как это повлияет на различные конфликты в самых разных регионах мира»,— сказал господин Лавров.

Со своей стороны, Владимир Путин обратил внимание на «заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией». В связи с этим глава РФ заверил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией в Вашингтоне, и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Господин Путин выразил надежду, что диалог с США будет строиться «на равноправной и взаимоуважительной основе».

Отдельно Владимир Путин остановился на конфликте с Украиной. По его словам, Москве нужно «не краткое перемирие», а «долгосрочный мир». Для этого, по его мнению, необходимо устранить первопричины конфликта, и разговаривать с США по этому вопросу Россия готова.

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что команда республиканца уже готовит первый телефонный разговор новоизбранного президента и Владимира Путина.

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