Команда УФАС

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» должно пересмотреть тарифы на обслуживание газовых плит в многоквартирных домах республики. Соответствующее предписание выдало компании региональное управление ФАС. По данным ведомства, в 2024 году предприятие, став монополистом на рынке, увеличило стоимость услуги на 67%, в то время как в предыдущие годы рост не превышал 28%. В «Газпром газораспределение Уфа» с претензиями ведомства не согласны и не дают комментариев. Юристы полагают, что доводы УФАС будет сложно оспаривать в случае попытки обжалования в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС полагает, что «Газпром газораспределение Уфа» необоснованно завысило тариф на облуживание газовых плит

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ УФАС полагает, что «Газпром газораспределение Уфа» необоснованно завысило тариф на облуживание газовых плит

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии признало ПАО «Газпром газораспределение Уфа» нарушившим закон «О защите конкуренции» по причине монопольно высокой стоимости обслуживания газовых плит в многоквартирных домах в 2024–2026 годах. В предписании, выданном компании, поручено прекратить нарушение закона и до 1 февраля пересмотреть спорные тарифы, а также произвести перерасчет за оказанные услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования с 1 января 2024 года.

Как следует из решения УФАС, «Газпром газораспределение Уфа» с 2024 года является единственной газораспределительной организацией, оказывающей услуги по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных и частных домах Башкирии, и занимает доминирующее положение на этом рынке. До прошлого года этот рынок был конкурентным. Ежегодно компания устанавливает цены на свои услуги. Проанализировав прайс-лист «Газпром газораспределение Уфа» на его сайте, антимонопольное ведомство установило, что в 2023 году стоимость услуг компании на техобслуживание газовой плиты составила 497,7 руб., что на 28,48% выше стоимости годом ранее, а в 2024 году эта же услуга выросла в цене еще на 67,09% — до 831,72 руб.

«Таким образом, ПАО «Газпром газораспределение Уфа», занимая доминирующее положение на рассмотренном рынке, значительно повысило цену на техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной) для физических лиц»,— указано в решении УФАС.