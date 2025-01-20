Команда УФАС
«Газпром газораспределение Уфа» предписано снизить тарифы
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» должно пересмотреть тарифы на обслуживание газовых плит в многоквартирных домах республики. Соответствующее предписание выдало компании региональное управление ФАС. По данным ведомства, в 2024 году предприятие, став монополистом на рынке, увеличило стоимость услуги на 67%, в то время как в предыдущие годы рост не превышал 28%. В «Газпром газораспределение Уфа» с претензиями ведомства не согласны и не дают комментариев. Юристы полагают, что доводы УФАС будет сложно оспаривать в случае попытки обжалования в суде.
УФАС полагает, что «Газпром газораспределение Уфа» необоснованно завысило тариф на облуживание газовых плит
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Управление ФАС по Башкирии признало ПАО «Газпром газораспределение Уфа» нарушившим закон «О защите конкуренции» по причине монопольно высокой стоимости обслуживания газовых плит в многоквартирных домах в 2024–2026 годах. В предписании, выданном компании, поручено прекратить нарушение закона и до 1 февраля пересмотреть спорные тарифы, а также произвести перерасчет за оказанные услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования с 1 января 2024 года.
Как следует из решения УФАС, «Газпром газораспределение Уфа» с 2024 года является единственной газораспределительной организацией, оказывающей услуги по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных и частных домах Башкирии, и занимает доминирующее положение на этом рынке. До прошлого года этот рынок был конкурентным. Ежегодно компания устанавливает цены на свои услуги. Проанализировав прайс-лист «Газпром газораспределение Уфа» на его сайте, антимонопольное ведомство установило, что в 2023 году стоимость услуг компании на техобслуживание газовой плиты составила 497,7 руб., что на 28,48% выше стоимости годом ранее, а в 2024 году эта же услуга выросла в цене еще на 67,09% — до 831,72 руб.
«Таким образом, ПАО «Газпром газораспределение Уфа», занимая доминирующее положение на рассмотренном рынке, значительно повысило цену на техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочной) для физических лиц»,— указано в решении УФАС.
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» зарегистрировано в мае 1991 года. Уставный капитал — 3,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2 квартал 2024 года, акционерами компании являлись АО «Газпром газораспределение» (49,99%) и республиканская инвесткомпания «Региональный фонд» (43,61%). По данным на 3 квартал 2024 года при выручке 9,29 млрд руб. убыток компании составил 980 млн руб.
Антимонопольное ведомство указало, что согласно закону, размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в МКД не регулируется государством. Тарифная сетка газораспределительных компаний «Газпрома», отметили в УФАС, формируется на основании «Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем», введенного в действие приказом ОАО «Росгазификация» от 20 июня 2001 года. Этот документ позволяет корректировать тарифы «по мере изменения минимального размера оплаты труда или индекса роста цен», отмечено в решении УФАС.
В период наличия конкуренции на рынке, указало УФАС, «Газпром газораспределение Уфа» ежегодно повышало цены на спорные услуги не более чем на 28%, а в прошлом году, став монополистом, на 67% — «до максимально возможных методических указаний (рекомендаций) значения». При этом, отмечают в антимонопольной службе, объем работ по сравнению с предыдущими годами не изменился, но компания «включила в стоимость услуг прочие затраты, рассчитанные по максимально возможным с бухгалтерской точки зрения показателям».
Представитель «Газпром газораспределение Уфа» с выводами антимонопольного ведомства не согласился. Как отмечено в решении, в частности, он указывал, что компания практически всегда контролировала 100% рынка в республике. А обретение ей в 2024 году абсолютного монопольного положения на рынке «также повлияло на повышение расходов общества». В частности, в результате перезаключения договоров: «а именно на типографские и канцелярские расходы, размещение информации в СМИ, а также затрат времени исполнителя на заключение договора». Кроме того, компания в качестве доводов в свою пользу привела «существенную индексацию заработной платы» своим работникам.
УФАС по Башкирии с мнением компании не согласилось. До 2024 года на соответствующем рынке работали более 100 предприятий, что «не могло не повлиять на ценовую политику ПАО «Газпром газораспределение Уфа», отметило ведомство. Заявление о типографских и канцелярских расходах, а также иные доводы компании ведомство также сочло несостоятельными.
Вчера в «Газпром газораспределение Уфа» от комментариев отказались.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш согласна, что рост тарифов на 67% после получения монопольного положения «является недопустимым при таком виде реализации оказываемых услуг». «Безусловно «Газпром газораспределение Уфа» может попытаться оспорить данное решение в судебном порядке, но учитывая, что судебная практика по аналогичным делам поддерживает преимущественно позицию антимонопольных органов о недопустимости необоснованного распределения расходов между видами деятельности, шансы на успешное обжалование решения представляются невысокими»,— полагает госпожа Барабаш. По ее мнению, УФАС «методически верно применил положения антимонопольного законодательства», а «анализ динамики цен и исследование структуры затрат формируют убедительную доказательственную базу».