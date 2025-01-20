Ущерб покроют строительными лесами

Как стало известно “Ъ”, материальный ущерб с бизнесменов, похитивших бюджетные средства в ходе восстановления Санкт-Петербургской консерватории, будет взыскан в основном строительными лесами и бытовками. Это все, что удалось обнаружить и арестовать в рамках расследования, в ходе которого было установлено, что фигуранты из полученного их компанией аванса вывели на счета подконтрольной фирмы 191 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Евгения Ярмоша не нашли ничего ценного, чтобы покрыть ущерб по его уголовному делу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ У Евгения Ярмоша не нашли ничего ценного, чтобы покрыть ущерб по его уголовному делу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказывал ранее “Ъ”, в марте 2024 года Красногвардейский райсуд Петербурга отправил в колонию на семь и девять лет соответственно бывшего гендиректора ООО «Меандр» Елену Завадскую и бенефициара компании Евгения Ярмоша. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) при реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Сама реконструкция была начата в 2012 году, за прошедшее время на объекте сменилось несколько подрядчиков. Одним из них оказалось ООО «Меандр».Эта компания долгое время считалась одним из крупнейших игроков реставрационного рынка Санкт-Петербурга, а затем она стала выигрывать тендеры и на реконструкцию различных объектов в Крыму.

Евгения Ярмоша и Елену Завадскую задержали и отправили в СИЗО в сентябре 2020 года.

По версии следствия, госпожа Завадская совместно с неустановленными сообщниками (расследование в отношении них продолжается) изготовила фиктивные документы, которые были необходимы для участия в конкурсе, а Евгений Ярмош договорился со знакомым банкиром, что кредитная организация последнего даст под контракт гарантию на сумму 181,8 млн руб. При этом, говорится в деле, фигуранты отдавали себе отчет, что «Меандр» не соответствовал установленным требованиям для участия в тендере.

Подготовленная фигурантами документация была направлена в ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» при Минстрое РФ, которое по поручению Минкульта искало подрядчика для выполнения работ по реставрации петербургской консерватории. В результате в 2017 году «Меандр» получил госконтракт на сумму свыше 606 млн руб.

«Фигуранты, достоверно зная о том, что работы выполняться не будут, обеспечили заключение допсоглашений к контракту, в соответствии с которыми заказчик увеличил сумму аванса до 191 019 112,80 руб., которые в итоге фигуранты похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив бюджету РФ ущерб на указанную сумму»,— говорится в уголовном деле.

Из украденных денег легализовать Евгений Ярмош и Елена Завадская успели около 51 млн руб., переведя их под видом исполнения различных контрактов на счета подконтрольного им ООО «СК "Прогресс"», ИП Сердобольского А. А. и ИП Кремлева Р. Г.

Помимо возведения строительных лесов, деньги ушли якобы на оплату «услуг по подъему и перемещению грузов в пределах строительной площадки, осуществлению технического обслуживания площадки на объекте, оказания услуг по рекламно-информационному сопровождению деятельности заказчика, копированию и сканированию рабочей, проектной и исполнительной документации». Впрочем, следствие и суд посчитали, что ООО «Меандр» создавало лишь «видимость исполнения финансово-хозяйственных отношений по госконтракту», а перечисление денег подконтрольным контрагентам происходило с целью «дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению».

Вынося приговор господину Ярмошу и госпоже Завадской, суд постановил взыскать с них сумму ущерба.

Отметим, что защита обвиняемых в ходе судебного процесса настаивала на том, что часть денег по контракту вернулась обратно в бюджет, а другая ушла на содержание консерватории, которая находилась на тот момент в аварийном состоянии. Однако, как выяснилось в ходе расследования, никаких ценностей, дорогих автомобилей и недвижимости у фигурантов обнаружить не удалось. У самого же «Меандра» в собственности оказались только установленные вокруг и внутри реставрируемого здания консерватории строительные леса да полтора десятка размещенных там же бытовок для рабочих. В итоге за счет именно этого имущества предполагается погасить хотя бы часть причиненного фигурантами ущерба.

Стоит отметить, что компания «Меандр» ранее фигурировала еще в одном уголовном деле. В июле 2023 года к десяти годам колонии была приговорена бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская. Ей инкриминировалось получение от представителя «Меандра» взятки в размере более 25 млн руб. за общее покровительство. Дело в том, что компания восстанавливала здание Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе (бывший театр кукол), где до перехода на госслужбу работала госпожа Новосельская. Показания против нее дал тогда сам Евгений Ярмош.

Олег Рубникович