Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ущерб покроют строительными лесами

У бенефициара и экс-главы компании, реставрировавшей петербургскую консерваторию, не нашлось ничего ценного

Как стало известно “Ъ”, материальный ущерб с бизнесменов, похитивших бюджетные средства в ходе восстановления Санкт-Петербургской консерватории, будет взыскан в основном строительными лесами и бытовками. Это все, что удалось обнаружить и арестовать в рамках расследования, в ходе которого было установлено, что фигуранты из полученного их компанией аванса вывели на счета подконтрольной фирмы 191 млн руб.

У Евгения Ярмоша не нашли ничего ценного, чтобы покрыть ущерб по его уголовному делу

У Евгения Ярмоша не нашли ничего ценного, чтобы покрыть ущерб по его уголовному делу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

У Евгения Ярмоша не нашли ничего ценного, чтобы покрыть ущерб по его уголовному делу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказывал ранее “Ъ”, в марте 2024 года Красногвардейский райсуд Петербурга отправил в колонию на семь и девять лет соответственно бывшего гендиректора ООО «Меандр» Елену Завадскую и бенефициара компании Евгения Ярмоша. Оба были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) при реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Сама реконструкция была начата в 2012 году, за прошедшее время на объекте сменилось несколько подрядчиков. Одним из них оказалось ООО «Меандр».Эта компания долгое время считалась одним из крупнейших игроков реставрационного рынка Санкт-Петербурга, а затем она стала выигрывать тендеры и на реконструкцию различных объектов в Крыму.

Евгения Ярмоша и Елену Завадскую задержали и отправили в СИЗО в сентябре 2020 года.

По версии следствия, госпожа Завадская совместно с неустановленными сообщниками (расследование в отношении них продолжается) изготовила фиктивные документы, которые были необходимы для участия в конкурсе, а Евгений Ярмош договорился со знакомым банкиром, что кредитная организация последнего даст под контракт гарантию на сумму 181,8 млн руб. При этом, говорится в деле, фигуранты отдавали себе отчет, что «Меандр» не соответствовал установленным требованиям для участия в тендере.

Подготовленная фигурантами документация была направлена в ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» при Минстрое РФ, которое по поручению Минкульта искало подрядчика для выполнения работ по реставрации петербургской консерватории. В результате в 2017 году «Меандр» получил госконтракт на сумму свыше 606 млн руб.

«Фигуранты, достоверно зная о том, что работы выполняться не будут, обеспечили заключение допсоглашений к контракту, в соответствии с которыми заказчик увеличил сумму аванса до 191 019 112,80 руб., которые в итоге фигуранты похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив бюджету РФ ущерб на указанную сумму»,— говорится в уголовном деле.

Из украденных денег легализовать Евгений Ярмош и Елена Завадская успели около 51 млн руб., переведя их под видом исполнения различных контрактов на счета подконтрольного им ООО «СК "Прогресс"», ИП Сердобольского А. А. и ИП Кремлева Р. Г.

Помимо возведения строительных лесов, деньги ушли якобы на оплату «услуг по подъему и перемещению грузов в пределах строительной площадки, осуществлению технического обслуживания площадки на объекте, оказания услуг по рекламно-информационному сопровождению деятельности заказчика, копированию и сканированию рабочей, проектной и исполнительной документации». Впрочем, следствие и суд посчитали, что ООО «Меандр» создавало лишь «видимость исполнения финансово-хозяйственных отношений по госконтракту», а перечисление денег подконтрольным контрагентам происходило с целью «дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению».

Вынося приговор господину Ярмошу и госпоже Завадской, суд постановил взыскать с них сумму ущерба.

Отметим, что защита обвиняемых в ходе судебного процесса настаивала на том, что часть денег по контракту вернулась обратно в бюджет, а другая ушла на содержание консерватории, которая находилась на тот момент в аварийном состоянии. Однако, как выяснилось в ходе расследования, никаких ценностей, дорогих автомобилей и недвижимости у фигурантов обнаружить не удалось. У самого же «Меандра» в собственности оказались только установленные вокруг и внутри реставрируемого здания консерватории строительные леса да полтора десятка размещенных там же бытовок для рабочих. В итоге за счет именно этого имущества предполагается погасить хотя бы часть причиненного фигурантами ущерба.

Стоит отметить, что компания «Меандр» ранее фигурировала еще в одном уголовном деле. В июле 2023 года к десяти годам колонии была приговорена бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская. Ей инкриминировалось получение от представителя «Меандра» взятки в размере более 25 млн руб. за общее покровительство. Дело в том, что компания восстанавливала здание Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе (бывший театр кукол), где до перехода на госслужбу работала госпожа Новосельская. Показания против нее дал тогда сам Евгений Ярмош.

Олег Рубникович

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...