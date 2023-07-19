Бывшему крымскому министру приговор вынесли культурно

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской. Экс-чиновнице инкриминировалось получение взятки в размере более 25 млн руб. от представителя петербургской компании «Меандр» за общее покровительство при реставрации фирмой государственного центра детского театрального искусства в Симферополе. Суд посчитал неубедительной версию защиты госпожи Новосельской о том, что деньги она брала в долг для покупки квартиры. В результате подсудимая получила десять лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина (Вера) Новосельская не смогла убедить суд в том, что брала деньги от бизнесмена в долг

Фото: Пресс-служба Басманного суда. Арина (Вера) Новосельская не смогла убедить суд в том, что брала деньги от бизнесмена в долг

Фото: Пресс-служба Басманного суда.

Уголовное дело в отношении экс-министра культуры Республики Крым 47-летней Арины Новосельской (по паспорту Вера Новосельская) райсуд рассматривал примерно год. По результатам разбирательства суд посчитал доказанной версию гособвинения о том, что подсудимая в бытность министром получила взятку за общее покровительство от представителей компании из Санкт-Петербурга «Меандр». Эта фирма в тот период времени, о котором говорится в уголовном деле, выполняла реконструкцию здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе (бывший театр кукол, который до 2014 года возглавляла госпожа Новосельская). В результате госпожа Новосельская была признана виновной в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорена к десяти годам колонии общего режима.

Отметим, что сама экс-министр вину ни во время следствия, ни в ходе процесса не признавала, а ее защита настаивала на той версии, что самого факта взятки не было, а деньги клиентка взяла в долг, поскольку они понадобились другу семьи на покупку квартиры. Однако суд счел утверждения адвокатов не подтвержденными доказательствами.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследованием этого уголовного дела Следственный комитет России занимался с 17 ноября 2021 года, причем оно было поручено управлению ведомства, которое ведет дела о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики.

На следующий день после возбуждения дела госпожу Новосельскую задержали в Крыму и доставили в Москву, где предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После этого Басманный суд столицы по ходатайству следствия санкционировал ее арест на два месяца. Затем срок действия этой меры пресечения продлевался.

Как следует из материалов дела, госпожа Новосельская весной 2018 года получила от бенефициара ООО «Меандр» Евгения Ярмоша взятку в размере 25,8 млн руб. Компания тогда выиграла очередной тендер на работы в Крыму на сумму 1 млрд руб. Министр при этом, следует из материалов дела, лоббировала интересы компании при реализации этого контракта.

Интересно, что показания против чиновницы дал сам владелец «Меандра» после того, как вместе с гендиректором фирмы Еленой Завадской его задержали оперативники в сентябре 2020 года. Господин Ярмош и его гендиректор обвиняются в хищении 191 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Действия бизнесменов были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Это дело еще слушается в суде.

Стоит отметить, что в деле крымского экс-министра культуры так и остался лишь один эпизод, хотя следствие, по данным источников “Ъ”, пыталось выявить коррупционную составляющую и при заключении «Меандром» в Крыму других контрактов. В частности, по данным “Ъ”, проверялась роль министра культуры при заключении контрактов с фирмой, связанных с реконструкцией и строительством ялтинского Дома-музея А. П. Чехова, Воронцовского дворца в Алупке (после завершения работ на этом объекте установленная кровля не выдержала первых осадков, и часть помещений оказались затоплены). Также изучались госконтракты компании по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи, Ханского дворца в Бахчисарае, здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе и пр. Однако никаких сомнительных моментов при заключении этих контрактов следствие не обнаружило.

Защита осужденной не согласна с приговором и намерена его обжаловать.

Владислав Трифонов