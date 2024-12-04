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Коммерсантъ FM
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Налог — сложная вещь

Верховный суд решит, в каком случае комплекс оборудования признается недвижимостью

Как стало известно “Ъ”, ОГК-2 судится с налоговой инспекцией из-за льготы по налогу на имущество организаций. Компания построила электростанцию в Свердловской области и отнесла оборудование, входящее в энергоблок, к отдельным объектам движимого имущества, которые налогом не облагаются. Однако, по мнению налоговиков, это оборудование представляет собой единую сложную вещь и имеет признаки недвижимости, поэтому льгота здесь неприменима и налог нужно платить. Нижестоящие суды встали на сторону ФНС, но теперь по жалобе ОГК-2 дело рассмотрит Верховный суд РФ (ВС). С аналогичными претензиями столкнулись самые разные компании, единой практики в судах нет, говорят юристы, причем доначисления только для энергетической отрасли составляют десятки миллиардов в год.

Здание Верховного суда России

Здание Верховного суда России

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Здание Верховного суда России

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

ВС рассмотрит дело по иску ОГК-2, оспаривающей решение МИФНС №26 по Свердловской области о доначислении налога на имущество организаций. Для электроснабжения города Серова и выдачи электрической мощности 110 кВ, 220 кВ в соответствующей сети ОГК-2 построила на площадке Серовской ГРЭС новый парогазовый энергоблок ПГУ-420, получив в декабре 2015 года разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию. По входящему в состав энергоблока оборудованию (1701 единица) компания применила льготу, отнеся его к движимому имуществу, которое не облагается соответствующим налогом.

При проверке деклараций ОГК-2 за 2018 год налоговики доначислили компании около 266 млн руб., включая налоги, пени и штрафы. Инспекция признала льготу правомерной лишь в отношении 1210 объектов, а по остальным отказала.

Оставшиеся почти 500 объектов (центробежные компрессоры с электродвигателем, турбины паровые и газовые, теплообменники, трансформаторы, генератор, котлы-утилизаторы, дренажные баки и др.), по мнению налоговиков, хотя и относятся к машинам и оборудованию, но «представляют собой единую сложную вещь, предназначенную для производства электрической и тепловой энергии, обладающую признаками недвижимого имущества», к которой льгота не применяется.

1,19 триллиона рублей

составила общая сумма поступлений по налогу на имущество организаций за 2023 год, по данным ФНС.

Компания обжаловала решение инспекции сначала в вышестоящих налоговых органах, а затем в арбитражных судах. Сумму доначислений удалось снизить примерно вдвое, но в главном вопросе — о признании оборудования недвижимостью — суды поддержали налоговиков. Входящие в состав энергоблока инвентарные объекты, по мнению судов, являются конструктивно взаимосвязанными, их перемещение без ущерба назначению невозможно. Они имеют единый функционал, а компания «искусственно разделила» в бухучете этот единый объект.

ОГК-2 подала жалобу в ВС, настаивая, что спорные объекты не отвечают признакам недвижимости и включение их стоимости в налоговую базу для исчисления налога на имущество организации неправомерно.

Они «относятся к машинам и оборудованию, имеют разные сроки полезного использования, предназначены для производства готовой продукции, а не эксплуатации зданий», говорится в жалобе. Кроме того, оборудование приобреталось как движимое имущество у разных поставщиков в разный период времени и сейчас размещено в разных зданиях. «Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможность раздела вещи без разрушения, повреждения или изменения ее назначения, а также соединение вещей для использования по общему назначению» не позволяют однозначно определить право на льготу, считает ОГК-2. К тому же эти критерии, полагает заявитель, «не позволяют разграничить инвестиции» в модернизацию производственного оборудования и в создание объектов недвижимости. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 15 января 2025 года.

Движимо-недвижимо

С 1 января 2019 года движимое имущество было выведено из-под обложения налогом на имущество организаций, что положило начало многочисленным спорам о квалификации тех или иных объектов основных средств, рассказывает директор «ФБК Лигал» Эдуард Гюльбасаров. Смысл льготы в том, чтобы обновление основных фондов не приводило к повышению налоговой нагрузки, иначе возникает «налог на модернизацию», поясняет партнер практики нормотворчества и законодательных изменений «МЭФ Legal» Вадим Зарипов.

Налоговики зачастую считают льготу неприменимой к комплексу оборудования, объединенного единым функционалом, относя его к недвижимости. Налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова указывает, что «под риск доначислений попадают все компании, у которых есть основные средства, признанные в учете как движимые, но, например, прикрепленные к бетону». Бизнес оспаривает такие претензии, но практика по этим спорам неоднородна, подчеркивает она.

В итоге дела о классификации движимого и недвижимого имущества стали одной из главных тем 2024 года — целых пять споров были переданы на рассмотрение экономколлегии ВС.

Три кейса из них уже решены в пользу бизнеса: право на налоговую льготу получили такие объекты, как внутрицеховое производственное оборудование, крупногабаритное наружное оборудование цементного производства и оборудование солнечных электростанций. Теперь на очереди оборудование ГРЭС и мини-ТЭС. Партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что налоговики ссылаются на неприменимость ранее высказанной позиции суда, которая касалась других категорий объектов и другого оборудования, из-за чего ВС приходится брать на пересмотр несколько «якобы разных», но по сути однотипных дел.

В этом году, по словам господина Артюха, объем налоговых проверок по этому вопросу «превысил все разумные пределы» и «в фокусе оказался прежде всего энергетический сектор».

Причем, уточняет Вадим Зарипов, исход дела ОГК-2 будет иметь значение для всех, кто инвестирует в приобретение основных средств: «Как правило, это промышленные капиталоемкие производства, а споры касаются, в частности, производственных линий, оборудования, трубопроводов, линий электропередачи, трансформаторов, турбин».

В ОГК-2 не ответили на запрос. В ФНС “Ъ” заявили, что «количество судебных споров по налогу на имущество организаций незначительно в общем числе налоговых споров», а решение суда «принимается в каждом конкретном деле в зависимости от конкретных фактических обстоятельств».

Между тем для бизнеса цена вопроса довольно высока.

«Налог на имущество — 2,2% в год от балансовой стоимости имущества, то есть при отказе в льготе с оборудования на 200 млрд руб. нужно уплатить 4,4 млрд руб.»,— объясняет Алексей Артюх. По его оценкам, общая сумма налоговых претензий для одной только энергетической отрасли может составлять десятки миллиардов в год.

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Екатерина Копылова видит необходимость в разъяснении «общих критериев квалификации имущества для исчисления налога», чтобы положить конец спорам. Последовательные решения ВС в пользу налогоплательщиков должны помочь «устранить налоговый барьер для приобретения нового оборудования», резюмирует господин Зарипов.

Анна Занина

  • Газета «Коммерсантъ» №225 от 05.12.2024, стр. 7

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