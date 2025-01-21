СКСР въехал в «Мегаполис»

ООО «СКСР Недвижимость» (входит в холдинг СКСР) завершил сделку по приобретению у физлиц торгового комплекса «Мегаполис» на Богатырском проспекте, 14к2, в Петербурге. Эксперты оценивают стоимость объекта с расположенными в нем магазинами автозапчастей и аксессуаров, СТО и автосалонами в 1,2–2 млрд рублей. Покупку называют своевременной, а локацию — перспективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр «Мегаполис» на Богатырском проспекте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Торговый центр «Мегаполис» на Богатырском проспекте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Площадь объекта составляет около 14 тыс. кв. м. На территории расположены два крупных шоурума, СТО и два торговых зала. На данный момент 90% помещений в комплексе сданы. Среди арендаторов «Кореана», «Автолавка», «Кузовед» и другие. Контракты с действующими арендаторами будут продлены, уточнили в пресс-службе СКСР.

По словам владельца холдинга СКСР Сергея Моренкова, одной из стратегических целей компании является расширение географии присутствия как на федеральном, так и на местном уровнях. Приобретение ТК «Мегаполис» позволит холдингу выйти на север Петербурга. В планах — развивать ТК, а также открыть в нем представительства ряда официальных автомобильных дилеров.

Как пояснили «Ъ-СПб» в СКСР, предыдущими собственниками объекта являются физлица, которые приняли решение продать комплекс из-за его убыточности. Сделке предшествовал длительный процесс банкротства.

Сумму сделки в холдинге не раскрыли, уточнив лишь, что объект был приобретен за счет собственных средств, без привлечения банковского финансирования.

По мнению партнера NF Group Станислава Бибика, стоимость объекта могла составить 1,7–2 млрд рублей. Руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга и IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников считает, что ориентировочно холдинг мог купить торговый центр за 1,2 млрд рублей.

Господин Бибик отмечает, что узкая специализация на автомобильном бизнесе позволит проекту отстроиться от конкурентов и занять свою нишу. Локацию эксперт называет перспективной, особенно с учетом открытия ТЦ «Голливуд» на Пионерской.

Дмитрий Садовников из плюсов месторасположения объекта видит близость к метро и транспортные коридоры северо-западной части города, что особенно актуально с учетом профиля арендаторов.

По словам партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, для СКСР покупка ТК «Мегаполис» выглядит очень своевременной и логичной, так как одно из направлений деятельности холдинга — автобизнес.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «СКСР-Недвижимость» было зарегистрировано в Кудрово (Ленобласть) в 2004 году. Доли в капитале компании распределены между Сергеем Моренковым (81,15%), Людмилой Макаровой (16,62%) и Алексеем Нигматулиным (2,21%). Выручка за 2023 год составила 496 млн рублей, чистая прибыль — 16,7 млн рублей.

В конце прошлого года «СКСР-Недвижимость» вышла на московский рынок, купив за 1,73 млрд рублей многофункциональный комплекс «Можайка» в Одинцовском районе Московской области. Ранее объект принадлежал обанкротившемуся ООО «Гема-Инвест». В Петербурге в портфель компании, помимо нового ТЦ на Богатырском проспекте, входят дилерская деревня «Автополе Кудрово», постоянная выставка загородной недвижимости «Эксподом», производственно-складской комплекс на 6-м Предпортовом пер., стрит-ритейл на Октябрьской наб., 44, и база отдыха «Санни Бич».

Владимир Колодчук