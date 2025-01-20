Глава Минстроя России призвал застройщиков заморозить цены на жилье
Застройщикам жилья необходимо заморозить цены, чтобы власти страны могли подготовить эффективные меры для поддержки строительной отрасли. Об этом на итоговой коллегии Минстроя и ЖКХ Татарстана сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Для того чтобы осуществить меры поддержки (они сейчас готовятся), я обращаюсь к коллегам-застройщикам: не меняйте цену в сторону повышения. Меры, которые сейчас готовятся и которые мы будем осуществлять, будут связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили»,— сказал он.
Министр сообщил, что в среднем по России сейчас распродан 31% жилья. Глава Минстроя и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на коллегии также сообщил, что продажи жилья в Татарстане за год снизились с 142,2 тыс. млн руб. до 134,1 тыс. млн рублей (на 5,7%). За этот период в республике ввели в эксплуатацию 3,4 млн кв. м жилья.