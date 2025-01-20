Активистку-иноагента Ольгу Цуканову объявили в федеральный розыск

Активистку и лидера организации «Совет матерей и жен» (признана Минюстом иноагентом) Ольгу Цуканову (признана Минюстом иноагентом) объявили в федеральный розыск. Согласно данным из электронной базы на сайте МВД, ее разыскивают по уголовному делу, по какому — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Цуканова (признана иностранным агентом)

Фото: @oltsukanova Ольга Цуканова (признана иностранным агентом)

Фото: @oltsukanova

Организацию, которой руководила Ольга Цуканова (признана Минюстом иноагентом), основали родственницы мобилизованных россиян. Участницы организации занимались общественной деятельностью: в ноябре 2023 года они обращались в военную прокуратуру с просьбой решить проблему снабжения мобилизованных. Также они просили прокуратуру разобраться со случаями отправки срочников на Украину. После того как в 2023 году Министерство юстиции признало движение иноагентом, оно прекратило работу. Ольга Цуканова (признана Минюстом иноагентом) осуждала россиян, которые уехали за границу после начала СВО. Себя, а также других участниц движения, она называла в своем Telegram-канале патриотами, «которые защищают свою родную землю».

Ольга Цуканова (признана Минюстом иноагентом) была соратницей политика Светланы Лады-Русь (Пеуновой) (признана Минюстом РФ иноагентом). Ранее она участвовала в муниципальных выборах и представляла партию «Воля», ликвидированную по решению суда и признанную в России экстремистской.