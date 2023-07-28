«Совет матерей и жен» объявил о прекращении работы после признания иноагентом

«Совет матерей и жен», движение, организованное родственницами мобилизованных россиян, прекратил свою работу из-за статуса иностранного агента. Об этом сообщила глава совета Ольга Цуканова (признана иностранным агентом). Она заявила, что организация не может больше функционировать.

«С этим клеймом мы не можем действовать. Российские матери и жены не иноагенты. Их сыновья и мужья служат в российской армии, защищают Россию. Мы приняли решение не работать дальше»,— написала Ольга Цуканова в своем Telegram-канале. Она добавила, что будет продолжать работу вместе с другими участницами движения.

«Общероссийский совет матерей и жен» было создано в сентябре 2022 года после объявления мобилизации на площадке «Общенародного союза возрождения России». По словам организаторов, движение объединило родственников мобилизованных военнослужащих.

В ноябре участницы совета обращались в военную прокуратуру с просьбой разрешить проблему снабжения мобилизованных, а также разобраться со случаями отправки военных, проходящих срочную службу, в зоны боевых действий на Украине. Активистки «Совета матерей и жен» также пытались посетить встречу президента Владимира Путина с близкими участвующих в спецоперации военнослужащих.

В декабре активистки сообщили, что некоторые из них были задержаны в Самарской области. Также была задержана и Ольга Цуканова. Она провела несколько часов в отделении полиции, после чего ее отпустили. Активистке движения и журналистке Светлане Беловой предъявили обвинение по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

26 мая Минюст признал иностранным агентом «Совет матерей и жен», а также его главу Ольгу Цуканову. По словам Ольги Цукановой, поводом для присвоения статуса стал репост в Telegram-канале движения новости одного из СМИ, признанного иностранным агентом, в которой говорилось о жалобах мобилизованных из Алтайского края.

Анастасия Ларина