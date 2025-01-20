Валерий Матвеев возглавил структуру воронежского «Рудгормаша»
Генеральным директором воронежского ООО «Обогатительное оборудование» (структура машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) стал Валерий Матвеев. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Прошлый руководитель Алексей Битюцких занимал эту должность с сентября 2023 года. Причины кадровых изменений неизвестны.
По данным Rusprofile.ru, ООО «Обогатительное оборудование» было зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Ирина Чекменева. По итогам 2023 года выручка составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.
В апреле 2024 года столичное ООО «Берландгрупп» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с банкротным иском к компании. Он принят к производству, ближайшее заседание запланировано на 29 января. Размер требований, согласно последним уточнениям, составляет 114,2 млн руб.
В конце ноября прошлого года арбитражный суд региона ввел процедуру конкурсного производства в отношении управляющей компании «Рудгормаш» (головная структура холдинга) на шесть месяцев. По данным на середину ноября, в реестр требований было включено уже 2,1 млрд руб. задолженности перед 14 кредиторами.
О банкротстве структур «Рудгормаша» — в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».