Групповая выставка художников в квартале Hideout в Петербурге

Hideout — новый комьюнити-проект в Петербугском районе Коломна, который преобразует исторические здания императорского морского гвардейского экипажа в современные резиденции с арт-мастерскими и функциональными пространствами для жизни и отдыха. До 3 марта здесь проходит выставка произведений арт-резидентов под названием Stay Hideout. Идея уединения в процессе художественного творчества лежит и в основе арт-резиденции: здесь художникам дается пространство для осмысленной работы. «У нас нет запроса на результат: мы предоставляем время и пространство, чтобы внутри этих обстоятельств вызрело что-то особенное»,— говорит куратор резиденции Анна Заведий. C декабря 2023 года по ноябрь 2024 года в резиденции побывали 15 художников (их отбирали по результатам открытого конкурса), а сегодня их работы в жанре графики, фотографии, живописи, керамики можно увидеть на выставке. Среди участников экспозиции — Кристина Башкова, Дарья Безруких, Анна Волкова, Майер, Александра Пацаманюк, Даня Пирогов, Дарья Правда, Евгения ТУТ и другие.

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