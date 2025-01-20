Глава Минстроя Марий Эл ушел в отставку

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл Александр Криворотов покинул свой пост по собственной инициативе. Указ подписал глава республики Юрий Зайцев.

Руководителем Минстроя и ЖКХ Александр Криворотов был назначен 11 июня 2024 г. До этого занимал должность заместителя в этом же ведомстве.

16 января своего поста лишился министр строительства Чувашии Михаил Коледа. Прокуратура республики установила, что он систематически помогал заключению государственных контрактов с одной из компаний на общую сумму более 1,5 млн руб. без проведения торгов. По запросу главы республики Олега Николаева Михаил Коледа был уволен по утрате доверия.

Дарья Сайфиева