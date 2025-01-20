В принадлежащем актеру Гоше Куценко «Запорожце» нашли труп женщины

Тело женщины обнаружили в раритетном автомобиле «ЗАЗ», припаркованном на Кутузовском проспекте в Москве, заявили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Предполагаемый убийца задержан. Автомобиль принадлежит актеру Гоше Куценко.

Следственный комитет России сообщил об убийстве накануне. ЧП случилось в ночь с 18 на 19 января. Убийца нанес своей знакомой не менее двух ножевых ранений, она умерла на месте. С целью сокрытия следов преступления он переместил тело в автомобиль. Марка машины и ее владелец не уточнялись.

По данным агентства, убитую обнаружили на Кутузовском проспекте возле дома 1/7. Утверждается, что «и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «"Запорожец" актера подошел для убийства».