«Запорожец» актера подошел для убийства

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором фигурирует автомобиль, принадлежащий известному актеру Гоше Куценко. По данным следствия, уроженец Татарстана Альберт Абдуллин, безработный и неоднократно в прошлом судимый, облюбовал «Запорожец», которым господин Куценко последнее время не пользовался, во время выпивки в салоне поссорился со свой случайной спутницей и зарезал ее. Убегать преступник не стал, а после задержания признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Запорожец» актера Гоши Куценко

Фото: Прокуратура Москвы «Запорожец» актера Гоши Куценко

Фото: Прокуратура Москвы

В ближайшее время следователи Дорогомиловского отдела ГСУ СКР по Москве обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого в убийстве 30-летнего уроженца Татарстана. Об этом, не называя фамилии фигуранта, сообщила старший помощник руководителя столичного главка ведомства Юлия Иванова.

Преступление было совершено в ночь на 19 января. Полиция узнала о нем утром в понедельник — около в 11 часов жители дома по Кутузовскому проспекту сообщили, что в припаркованном во двое «Запорожце» находится тело женщины. Приехавший патруль установил, что автомобиль принадлежит известному актеру Гоше Куценко, а в салоне ЗАЗ действительно находится труп неизвестной, на вид 30–35 лет (документов при женщине не оказалось).

Приехавший эксперт предварительно установил, что смерть потерпевшей наступила часа за три до этого, а на ее теле впоследствии насчитали «не менее 12 колото-резанных ран».

Местные жители рассказали, что машина актера давно стоит «на приколе» под тентом. В СМИ сообщалось, что господин Куценко приобрел «Запорожец» в 2019 году из любви к раритетам, прокачал автомобиль и некоторое время им пользовался. Свидетели также показали, что в последние дни автомобиль облюбовал какой-то неизвестный, который взломал дверцу, и описали его внешность. Полицейские сразу же составили ориентировку на подозреваемого, но искать долго его не пришлось — он находился тут же, у машины, и скрываться, видимо, не собирался. Задержанным оказался 30-летний неработающий казанец Альберт Абдуллин. Мужчину отвезли на допрос в СКР, и он сазу же сознался в убийстве; ему предъявили обвинение по соответствующей ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, Альберт Абдуллин познакомился со своей будущей жертвой и предложил женщине выпить. С этой целью они забрались в салон «Запорожца».

Позже между ними произошла ссора, во время которой фигурант и нанес своей спутнице множество ножевых ударов. Также выяснилось, что задержанный ранее был трижды судим — по делам об убийстве, кражах, разбое, нанесении телесных повреждений и изнасиловании.

Получив срок в 2019 году, Альберт Абдуллин впоследствии отправился на СВО. В Москву он приехал в отпуск, планируя жениться. Именно свою избранницу он и убил. Во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте фигурант заявил, что намерен вновь отправиться на передовую.

Александр Александров